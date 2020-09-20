Спальные мешки Норфин

Любители отдыха на природе знают, как важен в походных условиях спальный мешок. При его выборе необходимо учитывать множество критериев, в том числе бренд, который занимается производством такой продукции.

Одним из самых популярных европейских брендов, который занимается изготовлением одежды, обуви, головных уборов для рыбалки, охоты, является Норфин. Помимо этого, компания предлагает палатки и спальные мешки https://norfin.com.ua/spalniki/. Изделия Norfin отличаются по своему назначению. При изготовлении специалисты и конструкторы тщательно продумывают каждую деталь. Есть модели, которые предназначены для использования в зимний период, которые используются в дождливое межсезонье, либо для кратковременного пребывания на природе.

Немного о производителе

История производителя Norfin начинается в 1988 году в Риге. Там был основан огромный ныне холдинг Salmo Group. Дочерней компанией этого холдинга и является сегодня бренд Норфин.

Еще в начале пути компания задумывалась, как производитель товаров и оснащения, необходимого для рыбалки. Продукция стала популярной, узнаваемой, количество заводов стало расти, и выросло до восьми в разных уголках мира.

Затем ассортимент производимой продукции стал стремительно расти. Заводы начали выпускать одежду, товары для охоты и активного отдыха на природе.

Сегодня Norfin – это огромная сеть заводов и складов в самых разных точках мирах – Латвии, Германии, Корее, Японии, и т.д.

Характеристика спальных мешков, рассчитанных для использования в летнее время года

В коллекции мешков бренда есть только одна модель, которая рассчитана на использование при температуре от +10 до +25 градусов. Это Norfin Light Comfort 200. Выпускается в форме одеяло-спальник. Ширина составляет 80 см, длина 190 см. В качестве верхнего слоя используется полиэстер, в качестве внутреннего – хлопок. Масса изделия составляет 900 граммов.

Модели, рассчитанные на использование в межсезонье

Эта линейка представлена семью моделями. Они обеспечат комфорт и защиту при температуре от +5 до +15 градусов. Выполнены в форме кокона, либо одеяла. Модели этого ряда надежно защитят от ветра, осадков, а также согреют в сырую, промозглую погоду.

Зимние модели

Эта линейка самая многочисленная, и представлена одиннадцатью моделями. Их можно использовать при температуре до -25 градусов. Они надежно защитят от снегопада, зимних ветров и вьюг, обладают хорошей влагозащитной и теплоизолирующей функциями.

Преимущества и недостатки спальных мешков Норфин

Норфин – довольно известный бренд на рынке товаров и услуг, рассчитанных для любителей поводить много времени на природе. Чтобы приобрести спальный мешок, необходимо учитывать множество факторов. Один из них – отзывы тех, кто уже воспользовался конкретной моделью и смог оценить все достоинства и недостатки.

Достоинства

Модели от производителя отличаются правильной, анатомической формой. Кроме того, они имеют достаточные габариты для людей разной комплекции.

Отличаются высокой степенью износостойкости.

Благодаря тому, что производитель учитывает всё до мелочей и выбирает только качественные материалы, вспотеть или замерзнуть в мешке практически невозможно.

Интересный дизайн и приятные цветовые варианты.

Материалы каждой модели обладают влагоотталкивающими свойствами.

Шва обработаны специальными средствами, которые исключают проникновение влаги.

Комплектация также является преимуществом, включая в себя компактную сумку для хранения и транспортировки, и минимальный комплект инструментов, предназначенных для ремонта.

Отлично подойдут для применения в экстремальных условиях.

Помимо большого количества достоинств, есть некоторые недостатки, которые стоит учитывать при покупке.

Недостатки

Многие спальники обладают функцией соединения друг с другом. Модели Норфин не могут соединяться с мешками других брендов.

Для сохранения всех функций мешка необходимо использовать его, а также ухаживать за ним строго в соответствие с инструкцией.

Чтобы купить настоящий, качественный спальный мешок бренда, необходимо делать покупку у официального дилера. Одним из таковых является магазин norfin.com.ua.