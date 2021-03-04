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Спадок Кернеса: Хто отримав статки померлого мера Харькова

Вчера, 17:18
Імперія Кернеса - хто став власником всього - фото 1
Імперія Кернеса - хто став власником всього / Колаж Слідство-Інфо

Ринки, кафе, історичні будівлі в центрі та інші активи вартістю понад мільярд гривень — такий спадок залишив по собі очільник Харкова Геннадій Кернес.

Кернес був міським головою Харкова 10 років. І міг би керувати містом ще 5 років, якби не раптова смерть через проблеми зі здоров’ям у грудні 2020-го.

Медіа неодноразово пов’язували численні об’єкти нерухомості у Харкові із оточенням Кернеса, але він завжди залишався осторонь.

Масштаби багатства все більше починають проявлятися в останні роки та після смерті Геннадія Кернеса, коли все майно почали переоформлювати на себе Оксана Гайсинська та Родіон Гайсинський — цивільна дружина та пасинок колишнього очільника Харкова.

Нащадки Кернеса нині фактично є власниками:

  • Близько сорока фірм
  • Кількох харківських ринків
  • Історичної будівлі на 1100 квадратних метрів, у якій раніше була медична бібліотека
  • Торгово-розважального центру «Казковий будинок» у парку Горького

І це ще далеко не повний перелік. Подрбиці - у матеріалі Слідство-Інфо.

Спадок Кернеса:

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Геннадий Кернес Слідство.Інфо Харьков Новини Украина
Слідство-Інфо
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