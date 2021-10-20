Создание резюме, или Что нужно знать соискателю

Поиск работы начинается с резюме, поэтому важно ответственно подойти к процессу его написания. От правильности и грамотности создания этого документа зависит итог получения хорошей должности и высокой оплаты труда.

Многие соискатели не уделяют должного внимания такому моменту, поэтому не могут найти работу длительное время. И причина вовсе не в том, что их вакансии не рассматривают потенциальные работодатели. Все дело в неграмотности подхода к оформлению или выделению слишком малого количества времени для написания резюме.

Что такое резюме и основные аспекты его правильного написания

Резюме называют краткую презентацию в письменном виде, в которой указываются профессиональные навыки, достижения, личные качества, черты характера и другая информация, необходимая для трудоустройства. Благодаря такому описанию работодатель видит человека в качестве потенциального работника и может сразу же предложить ему должность или как минимум пройти собеседование.

Чтобы создать резюме, не нужно обладать какими-либо знаниями. Для этого необходимо лишь уделить время и учесть все рекомендации, которые предлагаются опытными специалистами. Эти рекомендации говорят о следующем:

Писать необходимо только правду, но при этом необязательно раскрывать все свои негативные стороны. Указывайте места работы, наличие опыта, все свои таланты и прочее, но не пишите причину ухода с последней должности. Такая информация может сыграть негативную роль в будущих попытках найти работу. Соблюдайте четкую структуру. Излагайте всю информацию кратко и без лишних сведений, которые не нужны работодателю. Описание должно быть структурированным, чтобы работодатель мог оценить профессиональные качества даже в таком деле, как написание резюме. Не забывайте о личных качествах. Обязательно охарактеризуйте свои положительные черты характера, но и перечислите несколько недостатков. Иначе в итоге получится идеальный кандидат, хотя их в принципе не бывает.

Портал для поиска работы jobs.ua предлагает готовую форму для написания резюме. Следуя шаблону, вы быстро создадите грамотную и структурированную презентацию соискателя.

Особенности написания для разных профессий

Претендуя на конкретную должность, опишите наличие опыта не только в числовом формате, но и знания в конкретном направлении. Юристу нужно перечислить ситуации, с которыми приходилось сталкиваться за время работы. Программисту следует указать не только языки программирования, которыми он владеет, но еще и привести примеры созданных работ.