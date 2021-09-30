Создайте свою первую инфографику, чтобы улучшить бизнес-процессы

Вопрос, который беспокоит всех, кто работает с данными — как объяснить сложное простыми словами? Решение этой проблемы очень простое — инфографика.

А самое хорошее в этой истории то, что создать ее можно самостоятельно, не имея никакого образования в дизайне. Для этого есть шаблоны инфографика, представленные в сервисе Crello. Выбираете готовый дизайн, подставляете свои данные, адаптируете под свой запрос и можно смело идти знакомить других со сложными данными.

Как правильно визуализировать данные?

Инфографика — графический способ для подачи сложных данных с помощью визуальных элементов. Есть разные виды материала, его выбор зависит от количества информации, каналов коммуникации и индивидуальных особенностей конкретных данных. Что касается последнего, то тут речь о том, можно ли какие-то цифры представить в виде диаграммы или нарисовать график? Однако в любом случае задействуются одни и те же элементы:

фото;

иконки;

карты;

таблицы;

диаграммы;

блок-схемы.

Мастерство создания инфографики заключается в том, чтобы все эти инструменты правильно разместить и подобрать подходящие элементы для отображения той или иной информации. Среди шаблонов, представленных в Crello, можно подобрать визуальный материал таких категорий:

хронологический — подходит для отображения этапов развития, пути, изменений;

сопоставительный — идеален для сравнения чего-либо или кого-либо, наглядно видны преимущества и недостатки всех обозреваемых вариантов;

географический — создан для демонстрации географической и демографической информации;

статический — лучше всего использовать для визуализации результатов исследований.

Огромный объем информации любого типа можно представить в виде инфографики. Даже резюме, рецепты, конспекты и другой контент. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать подходящие инструменты визуализации. Создайте свою первую инфографику вместе с Crello — тысячи шаблонов уже готовы к использованию, вам остается лишь выбрать один из них.