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Создайте свою первую инфографику, чтобы улучшить бизнес-процессы

Вчера, 19:00
Создайте свою первую инфографику, чтобы улучшить бизнес-процессы - фото 1

Вопрос, который беспокоит всех, кто работает с данными — как объяснить сложное простыми словами? Решение этой проблемы очень простое — инфографика.

А самое хорошее в этой истории то, что создать ее можно самостоятельно, не имея никакого образования в дизайне. Для этого есть шаблоны инфографика, представленные в сервисе Crello. Выбираете готовый дизайн, подставляете свои данные, адаптируете под свой запрос и можно смело идти знакомить других со сложными данными.

Как правильно визуализировать данные?

Инфографика — графический способ для подачи сложных данных с помощью визуальных элементов. Есть разные виды материала, его выбор зависит от количества информации, каналов коммуникации и индивидуальных особенностей конкретных данных. Что касается последнего, то тут речь о том, можно ли какие-то цифры представить в виде диаграммы или нарисовать график? Однако в любом случае задействуются одни и те же элементы:

  • фото;
  • иконки;
  • карты;
  • таблицы;
  • диаграммы;
  • блок-схемы.

Мастерство создания инфографики заключается в том, чтобы все эти инструменты правильно разместить и подобрать подходящие элементы для отображения той или иной информации. Среди шаблонов, представленных в Crello, можно подобрать визуальный материал таких категорий:

  • хронологический — подходит для отображения этапов развития, пути, изменений;
  • сопоставительный — идеален для сравнения чего-либо или кого-либо, наглядно видны преимущества и недостатки всех обозреваемых вариантов;
  • географический — создан для демонстрации географической и демографической информации;
  • статический — лучше всего использовать для визуализации результатов исследований.

Огромный объем информации любого типа можно представить в виде инфографики. Даже резюме, рецепты, конспекты и другой контент. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать подходящие инструменты визуализации. Создайте свою первую инфографику вместе с Crello — тысячи шаблонов уже готовы к использованию, вам остается лишь выбрать один из них.

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