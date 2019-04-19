Премьер Венгрии Орбан предлагал Польше разделить Украину

10:00 19 апреля,

Виктор Орбан мечтает о переразделе стран

В самый разгар протестов на Майдане в 2014 году от пророссийского венгерского политика звучали опасные предложения. Он хотел вместе с Варшавой и Россией разорвать Украину на части.

Об этом заявил депутат Сейма от партии "Гражданская платформа" Славомир Нитрас.

По его словам, Венгрия с ее нынешними властями представляет собой опасность для европейских государств, поскольку мечтает о демонтаже послевоенного порядка.

- Мы не хотим дестабилизации Европы. Я считаю, что Орбана надо выгнать, потому что он гнилой фрукт. Я знаю Виктора Орбана. Он очень умный человек, знает языки, он умеет продвигаться в кабинетах. О Ярославе Качиньском такого нельзя сказать. Орбан очень ловкий политик, - охарактеризовал венгерского премьера Нитрас, бросив камень в огород Качиньского, который восхищается венгерским лидером.

А последний как раз и предлагал вторгнуться в Украину и захватить наши западные территории в тот момент, пока активисты были заняты свержением нелегитимной власти.

Венгрия же, как известно, с 2014 года последовательно ведёт антиукраинскую политику, блокирует евроинтеграцию и взаимодействия Киева с НАТО.

Напомним, после принятия Верховной Радой закона об образовании венграм резко начали мерещиться ущемления прав нацменьшинств. Политики из Будапешта начали блокировать проведения комиссий Украина-НАТО, а также всячески противодействовать евроинтеграции нашей страны.

Чуть позже стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово раздавали паспорта всем желающим жителям Закарпатья. После этого Киев начал протестовать, утверждая, что правительство страны-соседки нарушает законы Украины. Венгерские же дипломаты рассказывали о том, что не видят в своих действиях проблемы.