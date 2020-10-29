Современный телевизор: размер устройства и его дополнительные возможности

Сегодня телевизоры отличаются функциональностью, яркостью, тонкостью. Они предлагают зрителю контрастные, четкие изображения, но этим уже сложно удивить потребителя. Поэтому производители все время совершенствуют свою продукцию.

Некоторые бренды добавляют мощность динамикам, другие – увеличивают разрешение, размер экрана. На что стоит обращать внимание во время выбора телевизора?

Как выбрать телевизор

Здесь стоит учитывать основные советы, касающиеся выбора данного изделия для дома:

определиться с бюджетом. Сегодня можно купить девайс, который будет обладать основными характеристиками, выполнять базовые функции за приемлемую цену. Например, на нем вы сможете легко просматривать фильмы. Если же клиент хочет получить дополнительные возможности, тогда цена на телевизор будет выше;

понять, какими габаритами должен обладать телевизор. Вряд ли в маленькой гостиной будет красиво смотреться огромная панель. Также стоит подготовить все необходимое для фиксирования прибора, позаботиться заранее об отдельном месте;

определиться с диагональю экрана. Важно знать, какое расстояние должно быть между зрителями и экраном. Эта длина также должна соответствовать габаритам комнаты.

Если пользователь желает в будущем подключать разные медиаустройства к телевизору, тогда на приборе должно быть много портов.

Следует тщательно подбирать диагональ устройства, исходя из особенностей комнаты:

кухня – 22-32 дюйма;

спальня – 32-43 дюйма;

зал либо гостиная – 32-55 дюймов;

более просторное помещение – в пределах 43-55 дюймов.

Дополнительные возможности телевизоров

Современные телевизоры Samsung Smart TV способны не просто показывать картинку, фильмы, воспроизводить звук. Они обладают дополнительными возможностями и полезными "фишками". Например, есть возможность управлять голосом либо подключать вай-фай. При желании пользователь может смотреть на устройстве ролики с "Ютуб", посещать соцсети. Дополнительно можно подключить флешку и смотреть фотографии, видео. Для управления подобным телевизором можно использовать голос либо мобильное устройство.

Подбирая современный телевизор, стоит обратить внимание на экран, который изогнут. Подобная модель отличается объемной картинкой, высококачественным изображением, а глаза зрителя способны во время просмотра охватить максимум деталей. Такие эффекты особо четко видны, если люди играют в игру либо смотрят фильм в 3D-формате. В случае с простыми фильмами разницу не всегда можно заметить. Но важно помнить, что цена на телевизор, обладающий изогнутым экраном, будет выше как минимум на 20%.

Стоит уделить внимание также интерфейсам подключения (беспроводным, проводным). Чтобы передавать цифровые, аналоговые сигналы, нужен разъем (HDMI, DVI). Если есть желание обеспечить акустику, тогда понадобится отдельный аудиовход на телевизоре.

Для подключения DVD-плеера нужен разъем SCART. При наличии USB-порта можно будет подсоединять флешку, другие мультимедийные гаджеты. Также в современных телевизорах обычно доступны режим вай-фай и Bluetooth. Весь этот набор из дополнительных режимов, разъемов – это функциональность телевизора.