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Совладелец "Квартала" и брат помощника Зеленского хочет отмены квот и договоров с Путиным

10:00
Борис Шефир показал "патриотизм" - фото 1
Борис Шефир показал "патриотизм" / Детектор Медиа

Борис Шефир, один из владельцев "Квартала 95", а также родной брат назначенного первым помощником президента Украины Сергея Шефира, высказал свою ватную позицию по поводу происходящего между нашей страной и Россией.

В интервью "Детектору медиа" Шефир знатно зашкварился, но, судя по всему, даже не понял, в чем именно.

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По его словам, "предыдущие власти хотели войны с русскими, а с Путиным, оказывается, можно договариваться". Более того, соратник Зеленского считает украинизацию - "ударом для страны".

Долго искать причины для подобных заявлений не приходится: во-первых Шефир из тех, кого обычно называют ватником, а, во-вторых, языковые квоты урезали "Кварталу" рынок, поскольку артисты упрямо не хотят переводить свои фильмы на украинский язык, да и дополнительных капиталовложений этот процесс требует.

- Но наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводства. В России тысячи кинотеатров, кроме России является Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Если бы нам внутри Украины позволили создавать на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука, - пожаловался Шефир. - Введение квот на языки в эфире противоречит Конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защиты русского и других языков.

В чем именно ущемление русского языка в требовании использовать государственный в документах и общественных местах, Шефир, разумеется, пояснить не смог. Налепил лишь о том, что "коммерческой привлекательности на украинский язык нет".

А для отмены войны первым шагом недополитик назвал отмену языкового закона. Но и здесь приплел финансовую составляющую, дескать, российские каналы больше платят за сериалы, а "политика мешает бизнесу".

Что же касается войны на Донбассе, брат помощника президента продемонстрировал абсолютное нежелание понимать происходящее:

- Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться.

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Новости Украина
Детектор медиа
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