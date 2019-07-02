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Они сгорели: в России при пожаре на атомной подводной станции погибли 14 моряков

18:20
В "Лошарике" сгорели 14 террористов - фото 1
В "Лошарике" сгорели 14 террористов

В министерстве обороны РФ утверждают, что ЧП произошло в понедельник, 1 июля, на некоем глубоководном научно-исследовательском аппарате. Почему-то генералы именно таким словосочетанием унизили гордость российской оборонки.

На самом деле, ЧП произошло на так называемом диверсионном аппарате АС-12, который моряки называют лошариком.

Ушел на дно: в России морпех-террорист утонул вместе с БТРом

Носителем этого чуда по уничтожению подводников являются всего-то две подлодки страны-агрессора - БС-136 "Оренбург" и К-329 "Белгород".

Согласно задумке террористов, в боевой обстановке атомная станция должна уничтожать средства связи врага. Только вот на деле, во время "изуения придонного пространства и дна Мирового океана для ВМФ" 14 российских морячков имели честь сгореть в воде на гордости российского подводного флота.

Остальные пособники террористов потушили очаг возгорания, сумели спастись от судьбы моряков из "Курска", а затем подняли "Лошарик" на поверхность.

В данный момент изувеченная атомная станция находится на военно-морской базе Североморск. Сколько всего человек было на борту АС-12, неизвестно.

На какой глубине работали террористы, не ясно.

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