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"Советник президента" с "генералом СБУ" требовали миллионы у бизнесменов (ФОТО)

14:00
"Советника президента" упаковали за вымогательство - фото 1
"Советника президента" упаковали за вымогательство

В пятницу, 26 июня, сотрудники ГБР взяли с поличным группу преступников, которые занимались вымогательством в особо крупных размерах. Шантажируя предпринимателей последствиями в виде уголовных дел, злоумышленники представлялись большими шишками в государстве.

Как заявили сегодня в пресс-службе Государственного бюро расследований, мошенники всем рассказывали, что они являются советником президента, генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации.

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При этом нарушители закона требовали от предпринимателей баснословные суммы. На получении одной из них группировку и упаковали.

'Советник президента' с 'генералом СБУ' требовали миллионы у бизнесменов (ФОТО) - фото 201978

Как утверждают правоохранители, трое аферистов вымогали 1 миллион 100 тысяч гривен у предпринимателя из Винницы якобы за погашение долга перед государством. Впрочем, бизнесмен не захотел платить "разбойникам", а обратился к стражам порядка.

'Советник президента' с 'генералом СБУ' требовали миллионы у бизнесменов (ФОТО) - фото 201979

Судя по всему, в группировке не было никого из топ чиновников, поскольку иначе бы ни в ГБР, ни в полиции, пострадавшему точно не помогли бы.

'Советник президента' с 'генералом СБУ' требовали миллионы у бизнесменов (ФОТО) - фото 201980

- В случае непредоставления денег лица угрожали потерпевшему создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес, - отметили в ГБР. - Если вину задержанных признает суд, им грозит до 12 лет тюрьмы.

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