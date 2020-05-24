Владимир Зеленский Холостяк 10 Досье Карантин в Украине война на Донбассе Валерий Давиденко

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского

18:25
Ручные националисты Авакова получили минуты славы - фото 1
Ручные националисты Авакова получили минуты славы / телеграм-канал "Протесты в мире"

В воскресенье, 24 мая, в Киеве состоялась гибридная демонстрация “Стоп реванш” против президента Зеленского. Ядром акции стали члены организации “Национальный корпус”, которую напрямую связывают с главой МВД Аваковым.

Начался перформанс днем на киевском Майдане Незалежності - на специально подготовленной сцене выступили недовольные Зеленским, почему-то - во главе с художником-провокатором Поярковым, в этот раз выступившим клоуном.

Зеленский намекнул, что хочет на второй срок

Послушать его и его коллег по амплуа пришли около двух тысяч людей - собраны они были от разных организаций и групп, однако среди собравшихся выделялись именно ребята из “Национального корпуса”. Они были и организованы, и держались вместе, и флаги их были выше и виднее.

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200486

Креатив на Майдане

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200485

Отметим, что “Национальный корпус” позиционирует себя как парамилитарное образование и протопартию с правой идеологией. Руководит этим всем бывший нардеп Андрей Билецкий, которого связывают давние отношения с главой МВД Арсеном Аваковым

Они всеми силами пытались представить протест маргинальным сборищем. И у них это вполне получилось.

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200480

Эффектное появление

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200478

Стритарт

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200479

Рассмеши комика - выездной выпуск

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200481

Разгул свободы слова

Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского - фото 200482

Вместе с людьми Авакова на акцию пришли и простые люди, которым не совсем понятна политика президента, однако все они "утонули" на фоне "Нацкорпуса"

Вся эта группа затем проследовала к Мариинскому парку, где по соседству проживает президент Зеленский. Непосредственно под домом гаранта аукционисты вновь предъявили свои плакаты (некотрые - весьма занятные) и флаги, пожгли фаера, безнаказанно пооскорбляли верховного главнокомандующего, попели и покричали. На этом и разошлись.

Президент на огонек к акционистам не вышел, однако наверняка был в курсе происходящего. Маргинализированный протест и - это как раз то, что и нужно власти.

Фото - телеграм-канал "Протесты в мире"

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев протест Владимир Зеленский Национальные дружины Андрей Билецкий Арсен Аваков Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Многие из приехавших в Украину не находятся в обсервации - фото 1
Никакой обсервации: в Бердянске - вспышка коронавируса из-за приехавших из Москвы граждан
15:00
Владельцем выехавшего на встречку внедорожника оказался экс-нардеп - фото 1
В протоколе не значится: ДТП с 4 погибшими мог спровоцировать экс-нардеп
14:00
Украинские айтишники неслабо зашкварились - фото 1
Amazon организовал мероприятие с российскими террористами при участии украинских компаний
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20