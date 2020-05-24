Сотрудники Авакова приватизировали право протестовать против Зеленского

Ручные националисты Авакова получили минуты славы / телеграм-канал "Протесты в мире"

В воскресенье, 24 мая, в Киеве состоялась гибридная демонстрация “Стоп реванш” против президента Зеленского. Ядром акции стали члены организации “Национальный корпус”, которую напрямую связывают с главой МВД Аваковым.

Начался перформанс днем на киевском Майдане Незалежності - на специально подготовленной сцене выступили недовольные Зеленским, почему-то - во главе с художником-провокатором Поярковым, в этот раз выступившим клоуном.

Послушать его и его коллег по амплуа пришли около двух тысяч людей - собраны они были от разных организаций и групп, однако среди собравшихся выделялись именно ребята из “Национального корпуса”. Они были и организованы, и держались вместе, и флаги их были выше и виднее.

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Отметим, что “Национальный корпус” позиционирует себя как парамилитарное образование и протопартию с правой идеологией. Руководит этим всем бывший нардеп Андрей Билецкий, которого связывают давние отношения с главой МВД Арсеном Аваковым

Они всеми силами пытались представить протест маргинальным сборищем. И у них это вполне получилось.

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Вместе с людьми Авакова на акцию пришли и простые люди, которым не совсем понятна политика президента, однако все они "утонули" на фоне "Нацкорпуса"

Вся эта группа затем проследовала к Мариинскому парку, где по соседству проживает президент Зеленский. Непосредственно под домом гаранта аукционисты вновь предъявили свои плакаты (некотрые - весьма занятные) и флаги, пожгли фаера, безнаказанно пооскорбляли верховного главнокомандующего, попели и покричали. На этом и разошлись.

Президент на огонек к акционистам не вышел, однако наверняка был в курсе происходящего. Маргинализированный протест и - это как раз то, что и нужно власти.

Фото - телеграм-канал "Протесты в мире"