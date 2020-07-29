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Сотрудник ЦИК заболел коронавирусом

18:20
В ЦИК ввели усиленные карантинные меры - фото 1
В ЦИК ввели усиленные карантинные меры

В среду, 29 июля, фактически накануне старта масштабного процесса подготовки к местным выборам, которые должны пройти в ноябре, в Центральной избирательной компании заявили о выявленном случае заражения COVID-19.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ЦИК на странице института в Facebook, в связи с потенциальной опасностью в административном здании введены усиленные карантинные меры.

Уровень заболеваемости на COVID в Украине вырос втрое

"Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", - отметили сотрудники комиссии. - Поскольку такая ситуация произошла во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействии наших сотрудников с посетителями в частности".

Напомним, сегодня президент Зеленский приказал ЦИК продумать варианты безопасного проведения выборов в период пандемии.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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