Соратник Калетника и лоббист Ахметова: кто руководит предвыборной кампанией "Слуг народа"?

Илья Павлюк - теневой кукловод в партии Зеленского / 1+1

Местные ячейки "Слуг народа" среди тех, кто помогал Зеленскому на выборах президента и Верховной Рады, контролирует один из серых кардиналов партии сломавшегося монобольшинства Илья Павлюк, который в свое время отказался официально идти в политику и получать какую-либо должность.

Судя по всему, основным доходом Павлюка от его работы на Зе команду, стали дивиденды от собственной депутатской группы.

По крайней мере, во времена своего руководства ОПУ Андрей Богдан очень хотел добиться роспуска подконтрольного соратнику Зеленского группировки нардепов. Аргументировал он это тем, что парламентарии откровенно лоббируют интересы Рината Ахметова.

Что же касается официального положения Павлюка, то источники "Украинской правды" утверждают, что он сам предпочел пребывание в тени, поскольку "ему так комфортнее". Зеленский предлагал ему получение официальной должности или место в списках.

А еще до прихода Зе команды к власти Павлюк значился соратником зашкваренного нардепа-коммуниста Игоря Калетника. Во времена Яныка последний был смотрящим за таможней.

В 2007-2011 годах нынешнего руководителя местными выборами от "Слуг народа" называли королем контрабанды западной таможни.

Кроме того, политика подготовки к голосованию народа у партии Зеленского опирается еще на три условных штаба. Их возглавляют менее зашкваренные личности - первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава "Слуг народа" Александр Корниенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир.