Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 попал впросак

Самая ожидаемая компьютерная игра года, которая вышла всего неделю назад, оказалась в центре скандала.

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила отозвать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщается на сайте PlayStation.

Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, могут вернуть деньги.

SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store.

Ссылки на игру в PlayStation Store уже не работают.

Cyberpunk 2077 — видеоигра от польской студии CD Projekt Red, создавшей «Ведьмака».

Игра считалась самой ожидаемой игрой 2020 года. Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря 2020. Многие игроки стали жаловаться, что игра вышла «сырой» и имела множество багов.

Через четыре дня после выхода игры Cyberpunk студия CD Projekt Red заявила, что разочарованные игроки могут рассчитывать на возврат средств. Но из-за жесткой политики Sony те, кто купил игру для PlayStation, не могли получить назад свои деньги.

По оценкам экспертов, потери от такого рода проблем - около миллиарда долларов.

Теперь игра - эксклюзив Microsoft, ведь он есть только на Xbox и Windows. На этих платформах к нет претензий нет.