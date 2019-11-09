Sony показала оригинальную рекламу с затопленным Киевом (ВИДЕО)

Sony затопила Киев для рекламы приставки

Японская компания Sony представила симбиоз трейлера к игре Death Standing для PlayStation 4 Pro и рекламы самой приставки. И получилось у гиганта, надо сказать, весьма своеобразно.

Для представления игры-эксклюзива Death Standing дизайнеры придумали весьма оригинальный подход.

Пользователям показали затопленную киевскую станцию метро "Дорогожичи", столичная маршрутка №407 и один из топовых супермаркетов столицы, а также ЖК Pechersky.

Впрочем, как оказалось, сюжетная линия Death Standing никак не связана с обрушившимся на Киев апокалипсисом.

Источником потопа, по замыслу режиссеров, оказался расстроенный геймер, который рубает в крутую игрушку.

Почему представители Sony выбрали для съемок именно Киев, неизвестно. Уж вряд ли работники игрового гиганта решили потроллить Виталия Кличко и местные власти, ведь столицу при каждом дожде эпично топит.

Что же касается игры, то отзывы о ней самые разнообразные. Некоторые пользователи поставили ей 35 баллов. Другие оценили в максимальные 100. Средний рейтинг Death Standing - 83 балла.