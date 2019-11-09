Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Sony показала оригинальную рекламу с затопленным Киевом (ВИДЕО)

16:00
Sony затопила Киев для рекламы приставки - фото 1
Sony затопила Киев для рекламы приставки

Японская компания Sony представила симбиоз трейлера к игре Death Standing для PlayStation 4 Pro и рекламы самой приставки. И получилось у гиганта, надо сказать, весьма своеобразно.

Для представления игры-эксклюзива Death Standing дизайнеры придумали весьма оригинальный подход.

У русских подгорело из-за Call of Duty: Modern Warfare (ФОТО+ВИДЕО)

Пользователям показали затопленную киевскую станцию метро "Дорогожичи", столичная маршрутка №407 и один из топовых супермаркетов столицы, а также ЖК Pechersky.

Sony показала оригинальную рекламу с затопленным Киевом (ВИДЕО) - фото 190965

Впрочем, как оказалось, сюжетная линия Death Standing никак не связана с обрушившимся на Киев апокалипсисом.

Sony показала оригинальную рекламу с затопленным Киевом (ВИДЕО) - фото 190966

Источником потопа, по замыслу режиссеров, оказался расстроенный геймер, который рубает в крутую игрушку.

Почему представители Sony выбрали для съемок именно Киев, неизвестно. Уж вряд ли работники игрового гиганта решили потроллить Виталия Кличко и местные власти, ведь столицу при каждом дожде эпично топит.

Что же касается игры, то отзывы о ней самые разнообразные. Некоторые пользователи поставили ей 35 баллов. Другие оценили в максимальные 100. Средний рейтинг Death Standing - 83 балла.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
игра Япония Технологии Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинские военные покидают Петровское - фото 1
ВСУ начали отступление сил в Петровском
14:00
Гончарук собирается пустить "Центрэнерго" с молотка - фото 1
Искусственно банкротящуюся "Центрэнерго" собираются продать олигархам
13:00
Международный суд ООН признал правоту Украины, но пока лишь частично - фото 1
Украина выиграла в Международном суде ООН
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...