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"Меня зацепил..." Солистка KAZKA нашла свою любовь. Кто же он?

21:40
Солистка KAZKA нашла свою любовь. Кто же он? - фото 1
Солистка KAZKA нашла свою любовь. Кто же он?

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своей личной жизни. Как оказалось, она встречается с иностранцем.

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Об этом певица поведала в программе "Зе Интервьюер"

"Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я", - заявила певица и подчеркнула, что не может назвать его "своим парнем", поскольку их разделяет огромное расстояние.

В свою очередь мы можем только порадоваться за певицу, ведь о ее комплексах знает каждый пес во дворе. 26-летняя солистка не раз признавалась в этом во время различных интервью, хотя выглядит она и так отлично. Но нет предела совершенству! Похоже, работа над собой не прошла бесследно и девушка готова поразить фанов результатом. ФОТО по ссылке.

Напомним, KAZKA продемонстрировала свои пышные ягодицы.

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KAZKA певица Новости Украина
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