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Соколиный глаз - дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel

13:19
Соколиный глаз - в ожидании премьеры - фото 1
Соколиный глаз - в ожидании премьеры / Дисней+

Disney представил первый трейлер уже четвёртого сериала своей Киновселенной Marvel — «Соколиный глаз». Шоу будет посвящено Клинту Бартону, который взял себе в ученицы Кейт Бишоп.

Сюжет сериала

Сюжет шоу основан на знаменитой серии комиксов Мэтта Фрэкшена. Действие сериала развернётся после событий фильма "Мстители: Финал".

После щелчка Таноса вместе с половиной вселенной исчезла и вся семья Клинта Бартона. С горя он начал именовать себя Ронином и стал вершить самосуд над преступниками — именно в этом амплуа персонаж появляется в одной из сцен «Финала», где Наташа Романофф находит его в Токио.

Основная линия в сериале посвящена отношениям Бартона с юной протеже Кейт Бишоп, которую он натаскивает на звание новой Hawkeye. За всё время герой столкнётся с Еленой Беловой, которая думает, что это он ответственнен за смерть Наташи в «Финале».

Бартона также ждёт встреча с Майей Лопес/Эхо — глухой коренной американкой с навыками в боевых искусствах. Для последней уже начали разрабатывать спин-офф, где её роль повторит начинающая актриса Алаква Кокс.

Трейлер

Соколиный глаз 2021 - смотреть трейлер онлайн:

Постер

Соколиный глаз - дата выхода, актеры и трейлер сериала Marvel - фото 209131

Актеры и роли

Главную роль сыграет Джереми Реннер, ранее воплотивший этого героя на экранах блокбастеров Marvel.

Кейт играет Хейли Стайнфелд ("Настоящее мужество", "Бамблби", "Дикинсон").

Помимо Реннера и Стайнфелд в шоу ожидаются Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Зан Маккларнон и Флоренс Пью. Последняя — в роли Елены Беловой из «Чёрной вдовы».

Сценаристом выступает Джонатан Игла, а режиссёрами — Берт & Берти и Риз Томас.

Дата выхода

Сериал начнёт выходить 24 ноября на Disney+.

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Соколиный глаз Disney+ Хейли Стейнфилд Вера Фармига Флоренс Пью Кино Джереми Реннер
Мир Фантастики
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