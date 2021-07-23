Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Сьогодні з затримкою у рік стартує Олімпіада

10:24
Дочекалися - фото 1
Дочекалися / Гетті Іміджес

У п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри, які були перенесені на рік через коронавірус.

Церемонія розпочнеться о 14:00 - її покаже телеканал "UA: Перший", який є офіційним транслятором Ігор. Церемонія відкриття пройде на Національному стадіоні у Токіо.

Святкове шоу через пандемію коронавірусу на Національному стадіоні у Токіо пройде без глядачів. На трибуни допустять менше тисячі осіб - це будуть офіційні особи і спонсори Ігор.

Також очікується скорочення делегацій спортсменів від кожної країни, які з'являться на параді, але поки точне число учасників не розголошується.

32-гу Олімпіаду відкриє імператор Японії Нарухіто, який стане вже третім представником своєї країни, який це зробив.

Його дід Хірохіто відкривав Ігри в Токіо-1964 і Саппоро-1972, а батько Акіхіто - в Нагано-1998.

На Іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олімпіада 2020 Япония Нарухито Новини Спорт
Дзеркало Тижня
Другое на тему
У облраді - обшуки - фото 1
На хабарі попалися керівники Харківської облради
08:20
США та Німеччина зрадили Україну - фото 1
ЗРАДА! Україна обурена угодою між США та Німеччиною про "Північний потік-2"
Вчера, 08:12
Олена Костевич і Богдан Нікішин – прапороносці України на відкритті Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо - фото 1
Хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади 2020
21 июля, 19:54
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
Вчера, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56