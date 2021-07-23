Сьогодні з затримкою у рік стартує Олімпіада

Дочекалися / Гетті Іміджес

У п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри, які були перенесені на рік через коронавірус.

Церемонія розпочнеться о 14:00 - її покаже телеканал "UA: Перший", який є офіційним транслятором Ігор. Церемонія відкриття пройде на Національному стадіоні у Токіо.

Святкове шоу через пандемію коронавірусу на Національному стадіоні у Токіо пройде без глядачів. На трибуни допустять менше тисячі осіб - це будуть офіційні особи і спонсори Ігор.

Також очікується скорочення делегацій спортсменів від кожної країни, які з'являться на параді, але поки точне число учасників не розголошується.

32-гу Олімпіаду відкриє імператор Японії Нарухіто, який стане вже третім представником своєї країни, який це зробив.

Його дід Хірохіто відкривав Ігри в Токіо-1964 і Саппоро-1972, а батько Акіхіто - в Нагано-1998.

На Іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту. Україну представлять 157 олімпійців - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності.