Сьогодні у Римі стартує Євро 2020

Рим готується / UEFA

У Римі 11 червня о 22:00 пролунає стартовий свисток у матчі Туреччина – Італія. Він відкриває програму перенесеного на рік чемпіонату Європи з футболу, який зберіг назву Євро 2020.

Євро 2020 відбудеться в 11 містах Європи з 11 червня до 11 липня 2021 року.

Спочатку планувалося, що турнір приймуть 12 міст, але навесні 2021 року УЄФА ухвалив рішення відібрати у Дубліна і Більбао право приймати матчі, натомість Севілья отримала можливість провести кілька поєдинків турніру.

Збірна України стартує на Євро 2020 вже 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.