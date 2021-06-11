Сьогодні у Римі стартує Євро 2020
Рим готується / UEFA
У Римі 11 червня о 22:00 пролунає стартовий свисток у матчі Туреччина – Італія. Він відкриває програму перенесеного на рік чемпіонату Європи з футболу, який зберіг назву Євро 2020.
Євро 2020 відбудеться в 11 містах Європи з 11 червня до 11 липня 2021 року.
Спочатку планувалося, що турнір приймуть 12 міст, але навесні 2021 року УЄФА ухвалив рішення відібрати у Дубліна і Більбао право приймати матчі, натомість Севілья отримала можливість провести кілька поєдинків турніру.
Збірна України стартує на Євро 2020 вже 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.
Другое на тему
Футбольні бюрократи УЄФА заборонили гасло національної збірної України
Вчера, 13:30
Справа MH17: суд заслухав нові докази вини Росії
Вчера, 12:04
Усі регіони України відповідають «зеленій» карантинній зоні
09 июня, 11:36
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации