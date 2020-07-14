Рецидивист Желепа, который убил четырех человек в жутком ДТП, семь раз лишался прав

Желепа будет находиться за решеткой

Во вторник, 14 июля, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресчения для Антона Желепы, который, возможно, угнал элитный внедорожник "Мерседес" и спровоцировал смертельную аварию, в которой погибли двое взрослых и двое детей.

В ходе судебного заседания прокурор подтвердил информацию о том, что Желепа является отъявленным рецидивистом.

До совершения этого смертельного ДТП возле Козина он уже провоцировал аварию, в которой погибали люди. За совершенное преступление он отсидел всего три года, после чего продолжил бухать и садиться за руль.

В целом же, "послужной список" злоумышленника впечатляет и заставляет задаваться вопросом, почему он вообще находился на совбоде. Как утверждает государственный обвинитель, Желепа трижды привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, был семь раз лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения, был судим за нападение на правоохранителя и признан виновным за нанесение легких телесных повреждений.

На самом же заседании Желепа заявил о том, что за день до смертельной аварии под Киевом курил каннабис, а в день аварии выпил 200 граммов водки. Ехал он якобы со скоростью 180 километров в час, но не помнит, куда и зачем. Также он якобы забыл, как получил автомобиль.

Тем не менее, правоохранители проверяют, дала ли Mercedes злоумышленнику его владелица.

В суде Желепа отказался выступать и заявил, что согласен со всем, что было сказано прокурором.

В итоге служительница Фемиды постановила посадить явно опасного для общества злоумышленника в следственный изолятор на два месяца. Никакого права выйти на свободу под залог у него нет.

Напомним, 12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.