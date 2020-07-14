Владимир Зеленский Антон Желепа Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Рецидивист Желепа, который убил четырех человек в жутком ДТП, семь раз лишался прав

15:40
Желепа будет находиться за решеткой - фото 1
Желепа будет находиться за решеткой

Во вторник, 14 июля, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресчения для Антона Желепы, который, возможно, угнал элитный внедорожник "Мерседес" и спровоцировал смертельную аварию, в которой погибли двое взрослых и двое детей.

В ходе судебного заседания прокурор подтвердил информацию о том, что Желепа является отъявленным рецидивистом.

Под Киевом пьяный водитель Mercedes устроил жуткую аварию и убил 4 человек ВИДЕО

До совершения этого смертельного ДТП возле Козина он уже провоцировал аварию, в которой погибали люди. За совершенное преступление он отсидел всего три года, после чего продолжил бухать и садиться за руль.

В целом же, "послужной список" злоумышленника впечатляет и заставляет задаваться вопросом, почему он вообще находился на совбоде. Как утверждает государственный обвинитель, Желепа трижды привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, был семь раз лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения, был судим за нападение на правоохранителя и признан виновным за нанесение легких телесных повреждений.

На самом же заседании Желепа заявил о том, что за день до смертельной аварии под Киевом курил каннабис, а в день аварии выпил 200 граммов водки. Ехал он якобы со скоростью 180 километров в час, но не помнит, куда и зачем. Также он якобы забыл, как получил автомобиль.

Тем не менее, правоохранители проверяют, дала ли Mercedes злоумышленнику его владелица.

В суде Желепа отказался выступать и заявил, что согласен со всем, что было сказано прокурором.

В итоге служительница Фемиды постановила посадить явно опасного для общества злоумышленника в следственный изолятор на два месяца. Никакого права выйти на свободу под залог у него нет.

Напомним, 12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДТП погибшие суд уголовное дело Новости Украина Антон Желепа
Без Табу
Другое на тему
В Киеве карантин снимут в конце 2021 года – заявление - фото 1
В Киеве карантин снимут в конце 2021 года – заявление
14:46
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
11:44
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30