Собаку застрелю и вас застрелю: в Киеве мусора издевались над известным волонтером ВИДЕО

Менты чувствуют свою безнаказанность

Чувствующие вседозволенность и безнаказанность менты все чаще начинают кошмарить людей, как это было при Яныке. На этот раз жертвами аваковских подчиненных стали боевые волонтеры. И то, что остановленные ими помогают армии, лишь раззадоривало носителей жетонов.

О произошедшем на Житомирской трассе в Киеве написала на своей странице в Facebook известный волонтер Диана Макарова.

По ее словам, менты остановили машину, в которой ехали помогающие армии бороться с русскими, после чего начали провоцировать и издеваться.

"К нам предъявляли много претензий. И почему пассажиры с водителем в авто находятся в салоне без масок, и почему в машине собака. - Правоохранители, очевидно, были не в курсе слов пресс-секретаря патрульной полиции Киева о том, что водители частных машин могут ездить без масок, а в салоне может находиться 3-4 человека. При этом сами полицейские правильно надели маски только после многочисленных замечаний. А когда же им ответили о том, что все пассажиры - фронтовые волонтеры, нам начали целенаправленно угрожать оружием. Кричали "А почему вы не на фронте? Что вы делаете в Киеве?", Смеялись: "О, полная машина клоунов. Вы что, на Фрунзе едете?"

Вопреки нормам закона, двое из трех ментов отказались представляться. Один же данные о себе предоставить не побоялся. Волонтеров кошмарил Валентин Гоцкивской с жетоном номер 0039039.

Когда же копам сказали, что фото и видео с ними будут опубликованы, у людей начали требовать мобильные телефоны "для полной проверки", а один из ментов начал требовать, чтобы собаку вывели из салона. После чего угрожал застрелить и животное, и ее владельцев.

"Полицейские постоянно держали руку на пистолете. Крыли матом. После всего отпустили, штраф не выписывали (нарушений-то нет). Похоже, что цель была - просто поиздеваться или спровоцировать, - добавила Макарова. - Похоже, полиции нечего делать, или на нашу машину пошла разнарядка. Потому полицейский аж на вторую полосу выпрыгивал, чтобы остановить именно нас".