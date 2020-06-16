СНБО переходит на работу в онлайн: у сотрудника нашли коронавирус

Данилов объявил о смене режима работы СНБО

Во вторник, 16 июня, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил о том, что ведомство меняет свой распорядок и подход к работе из-за обнаружения у одного из сотрудников COVID-19.

Как заявил сегодня секретарь СНБО, опасную инфекцию подтвердили лабораторным путем у одного из работников аппарата Совета.

По его словам, речь идет о чиновнике, который трудился на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента.

- Один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста на коронавирус. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица, - подчеркнул Данилов.

Верхушка СНБО, которая общалась с заболевшим коллегой, уже сдала ПЦР-тесты. В данный момент их результат неизвестен. Тем не менее, даже без данных анализов в ведомстве решили уйти в самоизоляцию и перейти на работу в удаленном режиме.

К слову, сегодня очередных своих результатов дождался и президент Зеленский с детьми. Вирус у гаранта и его отпрысков пока не обнаружили. Зато первую леди положили в больницу с двусторонней пневмонией, которую вызвал SARS-CoV-2.

Напомним, с момента отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.