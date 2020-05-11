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Від пацанки до панянки 4 - что будет в 13 выпуске

15:39
Від пацанки до панянки 4 - 13 выпуск будет жестким - фото 1
Від пацанки до панянки 4 - 13 выпуск будет жестким / Новый канал

В понедельник, 11 мая, в 19:00 стартует 13 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

До проекта эти девушки практически никогда не появлялись на публике в платьях, на каблуках, с маникюром и укладкой. Да и на самом проекте они редко так одевались. Ведь в этом сезоне в Школе леди сделали упор на внутренние преображения. Но ближе к финалу к внутренним добавились и внешние изменения. Именно это случится в 13 выпуске шоу Від пацанки до панянки 4.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 12 выпуск

"Нас привезли в салон красоты, – рассказывает Катюша Большакова. – Пока Алехиной и Мазур делали стрижку, я, Чигринец и #Мивина спустились вниз. Смотрю, стоит медицинское кресло: рожать, что ли, нас отправили. Оказалось, там принимает косметолог, и нам будут делать инъекции красоты в губы. Первой пошла я. Косметолог обещала сделать местную анестезию, чтобы не было больно. Но что-то она не помогла. Самое ужасное, на мне два раза ломалась игла. Это знак: колоть ничего не надо. Было очень больно".

Зато результат, так сказать, на лицо.

"Посмотрела на Катюшу: Господи, так это же Лобода номер два, – смеется Юля #Бандитка Чигринец. – Бегом запрыгнула на кресло. Вообще не было страшно. У меня до этого знаете, сколько пирсингов было? Так что эти уколы красоты показались укусом комарика".

Кроме того, девочки снимутся в клипе Jerry Heil на песню #НЕБЕЙБІ. «Пацанки» сыграли самих себя в очень знакомых декорациях. Юлю #Бандитку Чигринец отправили в комнату с цепями, Женю #Батюшку Мазур – в «наркопритон», Вике #Боксерше Алехиной напомнили о том, как она причиняла себе физическую боль, а Катюше – жизнь в интернате.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 13 выпуск - 11.05.2020:

Каким окажется результат посещения салона красоты, и все ли девушки оценят преображение – смотрите в понедельник, 11 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

 

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Від пацанки до панянки 4 Новый канал Татьяна Мокриди Алексей Свинторжицкий Новости Украина
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