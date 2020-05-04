Від пацанки до панянки 4 - что будет в 12 выпуске
В понедельник, 4 мая, в 19:00 в эфире Нового канала стартует 12 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4 . Чем удивит новый выпуск реалити - читайте на Без Табу.
На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити. Атмосфера и до этого была напряженной, а девушкам предложили еще и побороться друг против друга в грязи.
Настоящая борьба разгорелась между Анастасией #Мивиной Иваненко, которая представляла четвертый сезон, и Татьяной «Халк» Коцюбой из второго. Все три раунда девушки стойко соревновалась, кто сильнее, и не собирались уступать друг другу.
"Я видела в глазах Насти злость, – говорит одноклассница «пацанки» Виктория #Боксерша Алехина. – Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия".
"Они боролись-боролись. и в какой-то момент Настя начала душить Таню", – делится наблюдениями победительница первого сезона «Від пацанки до панянки» Галя Полудневич.
Но «пацанка» #Мивина все отрицает – она профессиональная спортсменка, выступает за сборную Украины по регби и умеет контролировать агрессию. "Девушки хотят сделать из меня крайнюю, – говорит она. – Я занималась греплингом, вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: «Не волнуйтесь, я все контролирую». Я не душила Таню, это был боевой элемент".
Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 12 выпуск - 4.05.2020:
Не заставит ли эта ситуация преподавателей попрощаться с Настей #Мивиной? Смотрите уже сегодня, 4 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!