Від пацанки до панянки 4 - что будет в 12 выпуске

Від пацанки до панянки 4 выпуск 12

В понедельник, 4 мая, в 19:00 в эфире Нового канала стартует 12 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4 . Чем удивит новый выпуск реалити - читайте на Без Табу.

На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити. Атмосфера и до этого была напряженной, а девушкам предложили еще и побороться друг против друга в грязи.

Настоящая борьба разгорелась между Анастасией #Мивиной Иваненко, которая представляла четвертый сезон, и Татьяной «Халк» Коцюбой из второго. Все три раунда девушки стойко соревновалась, кто сильнее, и не собирались уступать друг другу.

"Я видела в глазах Насти злость, – говорит одноклассница «пацанки» Виктория #Боксерша Алехина. – Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия".

"Они боролись-боролись. и в какой-то момент Настя начала душить Таню", – делится наблюдениями победительница первого сезона «Від пацанки до панянки» Галя Полудневич.

Но «пацанка» #Мивина все отрицает – она профессиональная спортсменка, выступает за сборную Украины по регби и умеет контролировать агрессию. "Девушки хотят сделать из меня крайнюю, – говорит она. – Я занималась греплингом, вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: «Не волнуйтесь, я все контролирую». Я не душила Таню, это был боевой элемент".

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 12 выпуск - 4.05.2020:

Не заставит ли эта ситуация преподавателей попрощаться с Настей #Мивиной? Смотрите уже сегодня, 4 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!