"Слугу народа" Куницкого уличили в лоббировании интересов связанной с РФ компании

Куницкий пытается отстаивать интересы сомнительных бизнесменов

Не отличающийся патриотизмом соратник Александра Дубинского и Макса Бужанского Александр Куницкий из партии "Слуга народа" оказывает давление на министерство инфраструктуры для возврата старой системы разрешительных документов на газ для авто.

Как выяснили журналисты-расследователи проекта "Слідство-інфо", действует бывший блогер, которого приютили в Зе команде, в интересах "Украинской газомоторной ассоциации", соучредителем которой была компания с оффшорным корнями.

По данным СМИ, с конца 2019-го года для узаконивания газобалонного оборудования для авто каждому владельцу машины нужно проходить проверку в центре сертификации. Такая услуга стоит около 2-3 тысяч гривен и занимает один день. Ранее же разрешительные документы получали прямо у установщиков ГБО за 200-300 гривен.

Новые требования в "Украинской газомоторной ассоциации" назвали схематозом и монополизацией рынка, а их идеи активно поддержал Куницкий. Он обратился в министерство инфраструктуры с требованием вернуть старую систему, а затем несколько раз записывал видео, на которых требовал у главы Владислава Криклия отменить систему сертификации.

Более того, Куницкий накатал заяву в ГБР о якобы совершенном преступлении чиновниками министерства.

Вся деятельность одиозного "Слуги народа", нацелена на обслуживание интересов российского бизнеса. Так, основателем "Украинской газомоторной ассоциации" является фирма "Лайт Сервис Украина". Она записана на юрлицо из Сейшельских островов. Руководит ассоциацией Степан Ашрафьян, который тесно связан с семьей харьковских предпринимателей Костанян и их бизнесом - который касается ГБО.

Вместе со своим отцом Костанян владеет компанией "Эфкас-2", работающей под брендом Kosta Gas. Она специализируется на продаже и установке ГБО. Костанян-старший, а также его брат были совладельцами зарегистрированных в Ворожене российских фирм. С 2014 до 2019 года в РФ работала компания "Костагаз", принадлежавшая брату деятеля.

И хотя в комментарии журналистам бизнесмен утверждает, что бизнеса в России у них нет, на сайте Kosta Gas указано, что фирма осуществляет продажу ГБО в том числе и в России.