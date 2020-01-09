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"Слуги народа" возглавили антирейтинг получателей компенсаций за жильё

08:40
158 депутатов живут в Киеве за счет государства - фото 1
158 депутатов живут в Киеве за счет государства

Небедствующие нардепы продолжают пользоваться данным им правом получать немалые деньги за проживание в Киеве. При этом большинство из них в компенсациях не нуждается.

Как утверждают в Аппарате Верховной Рады, с августа по декабрь прошлого года больше всего денег из бюджета на эти расходы затребовали представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" Андрей Костин и Артем Дмитрук - более 81 тысячи гривен.

Стефанчук вернул деньги за аренду жилья, но тут же получил новую компенсацию

По 80 тысяч 935 гривен государство влистало "слуге народа" Николаю Кириченко и депутату группы "За будущее" Игорю Гузю.

Немного отстали от своих самых жадных коллег члены Зе команды Эдуард Прощук, Павел Павлик и Олег Воронько, которые стребовали из бюджета 80 тысяч 600 и 79 тысяч 950 гривен соответственно.

В 79300 гривен обошлось налогоплательщикам жильё "слуги народа" Алексея Леонова. Ту же сумму получил и нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь.

Всего же Украина платит за проживание 158 народных избранников. При этом многие из них якобы "арендуют" жилье у своих родственников. Подобная махинация - любимая фишка представителей прошлой власти. Например, у тещи жил премьер-министр Гройсман, а генеральный прокурор Юрий Луценко "подживал" в имении у тестя. Также на тещу переводил стрелки секретарь СНБО - Александр Турчинов. За смешные деньги арендует элитный особняк под Киевом Олег Ляшко. По той же схеме в Козине проживает Юлия Тимошенко.

Команда президента Зеленского пришла к власти как раз на волне недовольства зажравшимися чиновниками, однако повторяет один-в-один их неблаговидные поступки.

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