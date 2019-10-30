"Слуга народа" разрешит арест известного нардепа

Слуга народа разрешит арест известного нардепа

Парламентская фракция "Слуги народа" лишит депутатской неприкосновенности нардепа из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "слугу народа" Александра Корниенко.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - заявил нардеп.

Александр Корниенко

В свою очередь Ярослав Дубневич заявил о своей невиновности и готовности защищать собственные интересы в суде.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит - я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник - прим. ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность - прим. ред.)", - заявил нардеп.

Напомним, что Ярослав Дубневич обвиняется в "присвоении и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК).

Ярослав Дубневич

Как мы писали ранее, 16 января 2018 г. детективы НАБУ задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам ("Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" - прим. ред.). Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.