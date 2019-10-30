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"Слуга народа" разрешит арест известного нардепа

17:40
Слуга народа разрешит арест известного нардепа - фото 1
Слуга народа разрешит арест известного нардепа

Парламентская фракция "Слуги народа" лишит депутатской неприкосновенности нардепа из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "слугу народа" Александра Корниенко.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - заявил нардеп.

'Слуга народа' разрешит арест известного нардепа - фото 190425

Александр Корниенко

В свою очередь Ярослав Дубневич заявил о своей невиновности и готовности защищать собственные интересы в суде.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит - я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник - прим. ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность - прим. ред.)", - заявил нардеп.

Напомним, что Ярослав Дубневич обвиняется в "присвоении и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК).

'Слуга народа' разрешит арест известного нардепа - фото 190424

Ярослав Дубневич

Как мы писали ранее, 16 января 2018 г. детективы НАБУ задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам ("Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" - прим. ред.). Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

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Ярослав Дубневич ГПУ Верховна Рада Новости Украина
Укринформ
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