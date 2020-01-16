Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Пленки Гончарука Владимир Зеленский

"Слуги народа" накатали Баканову заяву о прослушке Гончарука

17:40
В СН хотят расследования "пленок Гончарука" - фото 1
В СН хотят расследования "пленок Гончарука"

В четверг, 16 января, народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" диджитализированным способом решили обратиться к недавно вернувшемуся в страну главе СБУ и его подчиненным с призывом расследовать слив переговоров премьер-министра с подчиненными.

В партийном Telegram-канале парламентарии заявили о том, что призывают заклинателя чертей Баканова тщательно расследовать факт прослушки главы Кабмина и других должностных лиц государства.

Президент примитивен, а я не шарю: в сеть попала прослушка из кабинета Гончарука (ВИДЕО)

При этом, чтобы уж откровенно не признавать тот факт, что Гончарук зашкварился в своих высказываниях о "тупом" президенте и в признаниях незнания экономики, депутаты пытаются сделать вид, что выложенную в сеть запись скомпилировали.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась к СБУ, чтобы установить источники происхождения упомянутой информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа, – заявила представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк. - Есть три вероятных варианта, как могла быть получена нашумевшая информация, если она окажется правдивой: в рамках уголовного расследования, которого нет; в рамках контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания".

Как известно, после слива прослушки Гончарука группа олигарха Коломойского в ВР провела так называемое сигнальное голосование за отставку премьера. Впрочем, для увольнения реформатора-технократа не нашлось достаточной поддержки.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Алексей Гончарук СБУ уголовное дело Новости Пленки Гончарука
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Государственный сайт "сливал" персональные данные всем желающим - фото 1
Паспорта, прописки и ИНН: государственный сайт вакансий дико зашкварился
19:00
Госдума России утвердила нового премьера. Против не высказался никто - фото 1
Госдума России утвердила нового премьера. Против не выступил никто
14:51
В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ - фото 1
В ВСУ начнут призывать с 18 лет: Зеленский подписал указ
13:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...