"Слуги народа" накатали Баканову заяву о прослушке Гончарука

В СН хотят расследования "пленок Гончарука"

В четверг, 16 января, народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" диджитализированным способом решили обратиться к недавно вернувшемуся в страну главе СБУ и его подчиненным с призывом расследовать слив переговоров премьер-министра с подчиненными.

В партийном Telegram-канале парламентарии заявили о том, что призывают заклинателя чертей Баканова тщательно расследовать факт прослушки главы Кабмина и других должностных лиц государства.

При этом, чтобы уж откровенно не признавать тот факт, что Гончарук зашкварился в своих высказываниях о "тупом" президенте и в признаниях незнания экономики, депутаты пытаются сделать вид, что выложенную в сеть запись скомпилировали.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась к СБУ, чтобы установить источники происхождения упомянутой информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа, – заявила представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк. - Есть три вероятных варианта, как могла быть получена нашумевшая информация, если она окажется правдивой: в рамках уголовного расследования, которого нет; в рамках контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания".

Как известно, после слива прослушки Гончарука группа олигарха Коломойского в ВР провела так называемое сигнальное голосование за отставку премьера. Впрочем, для увольнения реформатора-технократа не нашлось достаточной поддержки.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.