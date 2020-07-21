"Слуги народа" хотят сделать Корявченкова мэром Кривого Рога

Корявченкова выдвигают в мэры Кривого Рога

Ставшие политиками артисты собираются отправить своего соратника руководить вотчиной "95 квартала" "Юзика" Корявченкова. На местных выборах в Кривом Роге партию "Слуга народа" будет представлять именно он.

Как заявил глава партии Зеленского Александр Корниенко, шансы "Юзика" на победу "слуги" оценивают "весьма высоко".

В ходе пресс-конференции народный депутат заявил о том, что в политсиле поломавшегося монобольшинства собираются выдвигать своих кандидатов в мэры всех областных центров и крупных городов, которые хотят взять под контроль в Зе команде.

При этом с кандидатурой городского головы Кривого Рога уже все ясно.

- Как только придет время, мы объявим всех кандидатов. Насчёт Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге, - намекнул на выдвижение "Юзика" Корниенко. - Если он изъявит такое желание, то партия его поддержит, но выдвижение кандидатов согласно новому Избирательному кодексу - это ответственность областных организаций, городских и центрального аппарата, поэтому будем определяться.

Как известно, "Юзик" является близким соратником Зеленского и одним из самых бесполезных депутатов Верховной Рады. В парламент он попал исключительно благодаря хайпу вокруг президентства лидера "95 квартала". Не так давно гарант заявил о том, что поручил Корявченкову лично заняться вопросом восстановления футбольного клуба "Кривбасс".

В данный момент мэром Кривого Рога является ватоголовый отец бывшего нардепа Александра Вилкула Юрий.