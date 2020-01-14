"Слуга народа" возглавил правовой комитет Рады

Евгений Костин станет во главе правового комитета ВР

Во вторник, 14 января, народные избранники большинством голосов избрали нового руководителя комитета парламента по вопросам правовой политики. Стал им ставленник Зе команды Евгений Костин.

Очередной представитель пропрезидентской фракции пошел на повышение после ухода главы комитета Ирины Венедиктовой на должность директора ГБР.

До назначения Костин был замруководителя комитета, так что его назначение, как и продвижение на пустующее кресло нардепа от "Слуги народа", не было неожиданностью.

За кандидатуру избранного по спискам адепта Зеленского проголосовали сегодня 296 депутатов.

Как известно, в конце прошлого года Верховная Рада приняла законопрокет №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно закону, уже бывший руководитель ведомства Роман Труда должен уйти в отставку как человек, при котором ГБР абсолютно никакого успеха не добилось. Вместо него президент назначил соратницу Андрея Богдана и Андрея Портнова Ирину Венедиктову. Она сразу же раскритиковала работу предыдущего состава бюро.

До участия в парламентских выборах в 2019 году Венедиктова была главой кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Венедиктова была судьей третейского суда при ВОО "Фундация медицинского права и биоэтики Украины", а также членом организаций CIArb и АПУ. Занимала должность советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению в юридической фирме Arbitis.

В 2016−2017 годах принимала участие в конкурсе на должность судьи в кассационном гражданском суде, однако не смогла сдать экзамен.