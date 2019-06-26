ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

"Слуга народа" с дошкольным образованием: кандидат в нардепы шокировал ошибками (ФОТО)

14:00
Кандидат от партии Зе люто спалился - фото 1
Кандидат от партии Зе люто спалился

Александр Пекарь, кандидат от партии Владимира Зеленского по мажоритарному округу №68, оказался очень ярким представителем "партии новых людей" "Слуга народа" - безграмотным и некомпетентным.

Такие выводы можно сделать, ознакомившись с резюме Пекаря, которое он выкладывал на профильном сайте по поиску работы еще пару месяцев назад.

"95 квартал" перед выборами устраивает бесплатный тур с участием будущих депутатов

Так, в марте действующий кандидат в депутаты от "Слуги народа" мечтал стать руководителем какой-либо фирмы и получать 20 тысяч гривен зарплаты. Но уже сейчас соискателя вакансии не интересуют. Он нашел себя в политике.

Правда, даже представить, как именно Пекарь собирается писать законы, очень сложно.

'Слуга народа' с дошкольным образованием: кандидат в нардепы шокировал ошибками (ФОТО) - фото 183320

В своем резюме новоиспеченный кандидат в депутаты, который заявил о том, что владеет пятью языками, допустил без малого 20 ошибок. И это в тексте, который едва насчитывает сто слов.

'Слуга народа' с дошкольным образованием: кандидат в нардепы шокировал ошибками (ФОТО) - фото 183319

Кто именно пропустил деятеля в состав "Слуги народа" по мажоритарке, сложно даже предположить. Впрочем, ему место в Раде практически гарантировано, ведь, согласно соцопросам, люди готовы голосовать даже за несуществующих кандидатов, лишь бы они относились к распиаренному "плюсами" политическому проекту.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа нардеп Верховна Рада Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Боевика "ЛНР" отпустят под домашний арест - фото 1
Задержали и отпустят: в Киеве упаковали одного из топ-спонсоров "ЛНР" (ФОТО)
12:40
Русских полноценно вернут в ПАСЕ - фото 1
В ПАСЕ хотят снять все санкции с России и пустить в ассамблею "депутатов" из Крыма
12:00
РФ просрочила с выполнением решения международного трибунала ООН по морскому праву - фото 1
Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала, что теперь будет?
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...