"Слуга народа" с дошкольным образованием: кандидат в нардепы шокировал ошибками (ФОТО)

Кандидат от партии Зе люто спалился

Александр Пекарь, кандидат от партии Владимира Зеленского по мажоритарному округу №68, оказался очень ярким представителем "партии новых людей" "Слуга народа" - безграмотным и некомпетентным.

Такие выводы можно сделать, ознакомившись с резюме Пекаря, которое он выкладывал на профильном сайте по поиску работы еще пару месяцев назад.

Так, в марте действующий кандидат в депутаты от "Слуги народа" мечтал стать руководителем какой-либо фирмы и получать 20 тысяч гривен зарплаты. Но уже сейчас соискателя вакансии не интересуют. Он нашел себя в политике.

Правда, даже представить, как именно Пекарь собирается писать законы, очень сложно.

В своем резюме новоиспеченный кандидат в депутаты, который заявил о том, что владеет пятью языками, допустил без малого 20 ошибок. И это в тексте, который едва насчитывает сто слов.

Кто именно пропустил деятеля в состав "Слуги народа" по мажоритарке, сложно даже предположить. Впрочем, ему место в Раде практически гарантировано, ведь, согласно соцопросам, люди готовы голосовать даже за несуществующих кандидатов, лишь бы они относились к распиаренному "плюсами" политическому проекту.