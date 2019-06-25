"95 квартал" перед выборами устраивает бесплатный тур с участием будущих депутатов

"Квартал" решил "не агитировать" с помощью бесплатных концертов

В партии Владимира Зеленского не видят ничего предосудительного в нарушении закона и проведении своеобразного подкупа избирателей под видом халявных концертов.

Для агитации функционеры "95 квартала" объявили о проведении "Квартал феста" в 19 городах Украины.

И по "случайному стечению обстоятельств" концерты запланированы именнов период избирательной кампании.

Раньше этот фестиваль проходил каждый год в августе в селе Подопригоры, в вотчине мажоритарщика Владислава Бухарева, которого Зеленский назначил главой Службы внешней разведки. Но в 2019-м году географию фестиваля расширили до беспредела.

Согласно пресс-релизу, провести его собираются с 29 июня по 16 июля в Харькове, Кременном, Славянске , Миргороде, Каневе, Вознесенске, Белгород-Днестровском, Южном, Кирилловке, Каховке, Бердянске, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Трускавце, Городке, Буковеле, Каменце-Подольском и Виннице.

Участвовать в концертах и их организации, судя по всему, будут и остающиеся в "Квартале" артисты, и будущие депутаты. По крайней мере, концертный директор компании Максим Ткаченко, который претендует на место в парламенте, будет на пресс-конференции по поводу проведения "Квартал феста".

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.