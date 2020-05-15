Владимир Зеленский Холостяк 10 Карантин в Украине война на Донбассе

"Слуга народа" Герус объявил войну Кабмину Шмыгаля

17:00
Украинские АЭС отключают в угоду Ахметову - фото 1
Украинские АЭС отключают в угоду Ахметову

Народный депутат Андрей Герус, который изначально отстаивал бизнес-интересы Игоря Коломойского в энергетике, возопил о преступном снижении вырабатываемой атомными электростанциями электроэнергии.

В пятницу, 15 мая, глава энергетического комитета парламента написал на своей странице в Facebook о том, что готовит обращение в СБУ и СНБО из-за ограничений атомной генерации с помощью внешних административных воздействий.

Кінець епохи бідності Ахметова

- Несмотря на то, что в разных ремонтах находятся 5 атомных блоков, общее недогрузка работающих блоков сегодня на 11:32 составляет 1170 МВт - таковы внешние административные ограничения работы "Энергоатома". Минимум половина из этих ограничений является надуманной. Более того, неделю назад "Энергоатом" нес мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю ничего особенно в системе не изменилось, ни погода, ни потребления, - подчеркнул нардеп.

Как утверждает Герус, "ограничения генерации АЭС усиливает зависимость от олигархических финансово-промышленных групп", хотя сам же он, как только пришел к власти, начал лоббировать покупку дешевого угля из России для финансово-промышленной группе Игоря Коломойского, а также занялся фактическим захватом "Центрэнерго" в интересах днепровского олигарха.

В то же время насчет увеличения стоимости элечтричества нардеп абсолютно прав: вместо того, чтобы в избытке генерировать атомную, в Кабмине связанного с Ринатом Ахметовым Шмыгаля решили прикрутить работу АЭС и начать по дьявольским ценам закупать мегаВатты у энергогенерирующих компаний владельца ДТЭК.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Электроэнергия Ринат Ахметов Игорь Коломойский Партия Слуга народа АЭС Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Почти все члены ЦИК навыписывали себе огромных и незаконных премий - фото 1
Члены ЦИК в обход закона насчитали себе зарплаты по 200-300 тысяч
18:00
Глава МОЗ объявил о запуске "уже запущенного" массового тестирования на коронавирус - фото 1
Глава МОЗ объявил о запуске "уже запущенного" массового тестирования на коронавирус
16:00
"Северный поток-2" не принесет русским запланированных дивидендов - фото 1
Германия поставила крест на "Северном потоке-2"
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35