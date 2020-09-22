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Сложный вопрос: в ЕС прокомментировали возможную отмену безвиза

19:40
Боррель заверяет, что пока Украина соответствует требованиям ЕС для безвиза - фото 1
Боррель заверяет, что пока Украина соответствует требованиям ЕС для безвиза

Во вторник, 22 сентября, представитель Евросоюза Хосеп Боррель приехал в Украину и рассказал о перспективах отмены безвизового режима для посещения стран Шенгенской зоны.

Вместе с министром иностранным дел Дмитрием Кулебой Боррель дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что на данный момент Украина не сворачивала не туда.

Верховна Рада приняла норму, из-за которой могут отменить безвиз и сотрудничество с МВФ

- Вопрос приостановления безвизового режима очень сложен. В ЕС есть соответствующий механизм. И именно в рамках его наши эксперты постоянно готовят отчеты о соблюдением страной всех требований. Последний такой отчет был 10 июля. На тот момент Украина полностью соответствовала всем ориентирам для продления действия безвиза. Нынешняя ситуация такая же.

В то же время, по словам европейского чиновника, в документации Евросоюза указывалась необходимость "эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов".

Последний пункт, де-факто, в ЕС и могут признать нарушенным, поскольку Зе команда пытается пропихнуть на должность главы САП подконтрольного себе человека. Это даст возможность Зеленскому и его окружению не заморачиваться с вмешательством Ирины Венедиктовой в дела, которые ведут детективы НАБУ, а также сливать не нужные "Слугам народа" и Банковой производства.

Цена, которую может заплатить Украина за рост влияния действующих властей, слишком велика, а МВФ, США и представители стран-членов ЕС еще перед голосованием в Раде предупреждали Банковую о необходимости воздержаться от шагов, нарушающих пункты международных соглашений нашей страны. Но на их предупреждения все забили.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Безвиз Коррупция САП НАБУ Новости
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