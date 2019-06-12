Сломал челюсть: парень Лободы зверски отлупил фаната

Сломал челюсть: парень Лободы зверски отлупил фаната

Парень Светланы Лободы и вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн зверски избил фаната. У того сломана челюсть.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным источников, ЧП приключилось 8 июня в Мюнхене. Дело было так: музыкант распивал в баре пиво со знакомыми и тут к нему подошел 54-летний фанат с просьбой сделать селфи. Линденманн отказался и неугомонный фанат принялся оскорблять знакомую певца по имена Лана. Вокалист попросил извинений – тот отказался.

И результат, как говорится, на лицо: мужчина получил перелом челюсти. На место прибыла полиция и зафиксировала правонарушение.

Сам Линденманн пока никак не прокомментировал инцидент.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода, которая давно променяла родную Украину на страну-агрессор заинтриговала поклонников новым фото с мужчиной. В своем Instagram 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором отчетливо видна мужская рука с татуировкой в виде ножниц.