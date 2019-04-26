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Rammstein после скандала с Deutschland представил новый клип (ВИДЕО)

26 апреля, 14:00
Новый клип Rammstein уже пользуется популярностью - фото 1
Новый клип Rammstein уже пользуется популярностью

Эпатажный фронтмен легендарной немецкой группы Тилль Линдеманн продолжает радовать своих фанатов новыми творческими достижениями. В пятницу, 26 апреля, вышел новый клип на песню Radio из еще не опубликованного альбома коллектива.

Внимание к Rammstein после их скандального клипа на песню Deutschland было повышенным, а поскольку артисты хотят мощно выпустить новый альбом, делать большие перерывы между релизами видео они не стали.

Премьера скандального клипа Rammstein на песню "Deutschland"

Композиция Radio, которая входит в новый альбом группы, будет официально представлена в пластинке в мае, так что подогрев публики с клипом вполне вписывается в пиар-кампанию.

Само видео снято в ретро стиле. На кадрах показаны марширующие немецкие солдаты, монахиня, сотрудницы фабрики и женщина с коляской. Все эти картинки объединяет наличие в них радио.

Смотрите новый клип Rammstein на песню Radio онлайн:

К слову, недавно Линдеманн и компания показали тизер новой пластинки с изображением Каховской площади Херсона.

Примечательно, что Rammstein весьма долгое время находились в тени и не занимались написанием песен и музыки. Последняя их студийная запись вышла в октябре 2009 года.

Сейчас же группа работает над съемками клипов на новые песни. Их планируют выпустить пять.

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