Слишком достойная нация: в минсоцполитики хотят запретить секонд-хенды

Кабмин Гончарука победит секонд-хенды

Представители Зе команды, которые за полгода не уладили кризис в экономике, а лишь значительно усугубили его, продолжают заниматься масштабным прикрытием бизнеса и переделами рынка.

В четверг, 26 декабря, заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль объявил о том, что в ведомстве работают над законом о запрете ввоза на нашу территорию подержанных вещей в виде гуманитарной помощи.

Желание расправиться с рынком секонд-хенда у Гончарука завуалировали под видом "борьбы с махинациями", мол, в страну подержанные вещи завозят в виде гуманитарки, а затем - продают их.

Только вот абсолютно весь мировой рынок секонд-хенда по факту и является гуманитарной помощью, а в Украине в магазины подержанных вещей ходит едва ли не 75% населения.

Впрочем, до потребностей народа в данном случае представителям правительства дела нет, а вот Авакова, Баканова и Загороднюка не обидели. Табу на ввоз секонд-хенда не будет распространяться на одежды спецназначения, которая идет на нужды ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране, - заявил оторванный от действительности Коваль, - Но при этом очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом, и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков. Ее ввоз мы не будем запрещать".