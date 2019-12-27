Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Слишком достойная нация: в минсоцполитики хотят запретить секонд-хенды

12:00
Кабмин Гончарука победит секонд-хенды - фото 1
Кабмин Гончарука победит секонд-хенды

Представители Зе команды, которые за полгода не уладили кризис в экономике, а лишь значительно усугубили его, продолжают заниматься масштабным прикрытием бизнеса и переделами рынка.

В четверг, 26 декабря, заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль объявил о том, что в ведомстве работают над законом о запрете ввоза на нашу территорию подержанных вещей в виде гуманитарной помощи.

Гончарук пообещал снизить цены на тепло, но это не точно

Желание расправиться с рынком секонд-хенда у Гончарука завуалировали под видом "борьбы с махинациями", мол, в страну подержанные вещи завозят в виде гуманитарки, а затем - продают их.

Только вот абсолютно весь мировой рынок секонд-хенда по факту и является гуманитарной помощью, а в Украине в магазины подержанных вещей ходит едва ли не 75% населения.

Впрочем, до потребностей народа в данном случае представителям правительства дела нет, а вот Авакова, Баканова и Загороднюка не обидели. Табу на ввоз секонд-хенда не будет распространяться на одежды спецназначения, которая идет на нужды ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране, - заявил оторванный от действительности Коваль, - Но при этом очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом, и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков. Ее ввоз мы не будем запрещать".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГСЧС Кабмин Алексей Гончарук бизнес Министерство социальной политики Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рябошапка уволил единственного прокурора, который должен был представлять страну в суде по MH17 - фото 1
Из ГПУ уволили главу украинской следственной группы по делу MH17
09:00
В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США - фото 1
В деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США
Вчера, 21:00
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно? - фото 1
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
Вчера, 15:04
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 06:53
Афганистан, каким его увидели советские солдаты - фото 1
40 лет спустя: Афганистан как жертва геополитической войны сверхдержав
25 декабря, 09:00
Загрузка...