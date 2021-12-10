Слідом за Портновим під американські санкції потрапив Тупицький

Тупицький не зможе вигуляти свої гарну мантію в Америці / КСУ

Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі".

Під санкції також потрапила і дружина нещасного судді Ольга Тупицька.

Слід зазначити, що Конституційний суд досі вважає Тупицького главою, тоді як у заяві Держдепу США він вказаний як "колишній глава КСУ".

Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини.

Внесеним до списку особам забороняється в'їзд до США.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.