"Слепые" ОБСЕшники обвинили Украину в нарушении минских договоренностей

ОБСЕшники не могут разобраться с нюансами минских договоренностей

Пока российские оккупанты применяют запрещенные минскими соглашениями вооружение, перебрасывают тяжелую технику ближе к линии фронта и готовятся к продвижению вперед, международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фактически бездействуют.

Теперь к тактике бездействия у ОБСЕшников, которые в большинстве своем являются гражданами из России, выходцами из нее или связанными с Кремлем иностранцами, добавился еще один инструмент вредительства - очернение Украины.

В отчетах наблюдателей за 4 и 6 января оказались указанные "не отведенные" нашей стороной от линии разграничения зенитно-ракетные комплексы 9К33 "Оса", которые хитрые представители мониторинговой миссии решили представить в виде "нарушения" минских соглашений.

На документацию ОБСЕ с фейковой информацией практически мгновенно отреагировали в СЦКК, где откровенно назвали отчеты Огранизации лживыми.

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие минских договоренностей по отводу вооружения, - подчеркнули офицеры, входящие в совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения. - Дело в том, что в минских договоренностях говорится об отводе танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня и тактических ракет. А вот об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях не указано ничего. Освещение подобной информации противоречит принцпам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера".

Примечательно, что параллельно с нападками на Украину члены мониторинговой миссии "прозрели" и заметили 22 установки "Град" возле Хрустального Луганской области.