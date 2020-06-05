Скрыл имущества на 16 миллионов: в САП завершили расследование против Труханова

Труханову передали обвинительные материалы

Бессменный мэр Одессы, успешно мимикрирующий под патриота при проукраинской власти и являющийся откровенным сепаратистом, уже давно должен сидеть за совершенные преступления. Правда, правоохранителям не удается его ни посадить, ни хотя бы иным способом привлечь к ответственности.

В пятницу, 5 июня, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования против Труханова по делу о сокрытии имущества в е-декларации.

Как утверждают работники САП, в декларации за 2017 год являющийся гражданином России мэр сознательно не указал имущество и доходы жены. А таковых немало - на 16,3 миллиона гривен.

Так, на супругу Труханова записаны квартира в Одессе, парковочные места, авто, корпоративные права и прочие недешевые вещи. 14 апреля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, описанного в статье 366-1 УК Украины - "Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс до 3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Сегодня материалы уголовного дела были переданы подозреваемому и его защитникам. После ознакомления с ними обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отметили в САП.

Примечательно, что в ВАКС уже находится еще два дела против Труханова. Одно из них касается декларирования недостоверной информации о доходах за 2015-2016 годы. Еще одно производство касается распила 92 миллионов гривен из бюджета за счет покупки мэрией помещений завода "Краян" по чрезвычайно завышенным ценам.