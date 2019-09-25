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Скоро отпустят: бойцы СБУ вывезли из тыла "ЛНР" боевика-свидетеля российских преступлений

21:00
СБУшники вытащили из-за линии разграничения очередного террориста - фото 1
СБУшники вытащили из-за линии разграничения очередного террориста

Контрразведчики Службы безопасности провели очередную блестящую спецоперацию по задержанию важного "языка" и доставке его на подконтрольную территорию. Террорист "ЛНР" проходит по делу о военных преступлениях РФ в Дебальцево.

Об этом в среду, 25 сентября, заявили в пресс-центре СБУ, подчеркнув, что бойцам спецслужбы удалось упаковать опасного террориста, который до сих пор служил путинским оккупантам.

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Проводили спецоперацию в глубоком тылу врага.

- В результате специальной операции контрразведчики вывели на контролируемую украинскими властями территорию активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Боевик числился в розыске по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - подчеркнули в службе.

Как утверждают следователи, задержанный участвовал в боевых действиях против сил АТО в 2014-2015 годах. В частности, был в Дебальцево. После оккупации украинского города террорист несколько месяцев дежурил на блокпостах неподалеку от захваченного поселка Сорокино, а в данный момент задержанный числился на военной службе в Таможенном комитете "ЛНР".

Террористу будут избирать меру пресечения, а поскольку ему инкриминируют те статьи, за которые благодаря Портнову сажать под арест нельзя, высока вероятность, что усилия оперативников СБУ пойдут крахом.

Напомним, недавно официальный Киев отпустил по обмену пленных террористов на незаконно осужденных Путиным заложников обвиняемого по делу о крушении "Боинга" рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха. Его точно так же вытаскивали из оккупированного Снежного.

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"ЛНР" СБУ терроризм задержание война на Донбассе Новости
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