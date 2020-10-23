Скоро на прилавках: стоит ли покупать новый iPhone 12

Недавно Apple выпустила новые модели всемирно известных гаджетов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini.

Стоит отметить, что новый iPhone 12 ждали с нетерпением многие поклонники этой техники. Невзирая на то, что во многих странах мира телефоны уже общедоступны, в Украине поклонники продукции смогут сделать предварительный заказ на новый iPhone 12 только в конце этого месяца.

Несомненно, iPhone 12 мини и iPhone 12 станут хитом среди любителей Apple, так как компания решила обновить дизайн моделей, привнеся в него некоторые изменения. Главное изменение можно заметить, присмотревшись к форме корпуса. У новой модели она имеет прямые углы, что кардинально отличается от представленных в старых моделях округленных.

Преимущества новых смартфонов

При изготовлении iPhone 12 и iPhone 12 Mini используется качественный, высокопрочный, но в то же время очень легкий корпус, состоящий из алюминия. Также новые модели оснащены стеклянным покрытием дисплея, которое отличается высокой прочностью и стойкостью к повреждениям.

Задняя часть смартфонов выполнена из стекла, оснащена двумя сверхмощными и чувствительными камерами. Расположение кнопок, микрофонов, динамика ничем не отличается от предыдущих моделей.

Основное отличие представленных моделей исключительно в размере. Значительный плюс iPhone 12 мини заключается в том, что он компактный, его с легкостью можно использовать одной рукой. Не обошлось без улучшений камеры. В ночном режиме она способна автоматически включаться, если в помещении или на улице недостаточно света.

Что касается дизайна гаджетов, модели будут доступны в таких расцветках:

черный,

белый,

красный,

синий,

зеленый.

Дополнительные преимущества покупки

Еще одна интересная особенность новых моделей – благодаря специальной защите устройство можно погружать на глубину до шести метров. При этом смартфон может находиться под водой не более тридцати минут.

По предварительным данным, смартфоны будут востребованы среди широкой аудитории. Полюбившаяся всем фирма-производитель Apple не теряет свои лидирующие позиции, продолжает радовать своих поклонников новыми, современными и высокотехнологичными моделями гаджетов. Если вы относитесь к числу поклонников этой техники, то в скором времени может стать владельцем нового айфона, о котором так давно мечтали. Данная техника имеет прекрасные технические и эксплуатационные характеристики.