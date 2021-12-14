Володимир Зеленський Карантин в Україні Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

Скільки коштує зараз коштує новорічна ялинка

19:57
Незабаром Новий рік 2022 - фото 1
Незабаром Новий рік 2022 / Піксабей

Купити легальні ялинки можна у лісгоспах, на торгівельних майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів України.

У 2021 році дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ.

Водночас ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою.

У Київській області на торгівельних майданчиках ціни на ялинки різної висоти варіюватимуться від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн.

Однак купити ялинку дешевше, ніж сплатити штраф за незаконну вирубку дерева в лісі.

Розміри штрафу залежать від товщини стовбура ялинки:

  • якщо діаметр стовбура до 10 см – доведеться сплатити 545 грн;
  • від 10 до 14 см – 960 грн;
  • від 14 см – 2465 грн.

Крім цього ялинкові браконьєри будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 - 1020 грн).

 

Більш детальний перелік цін та адрес лісгоспів, де продаються дерева, можна знайти на сайті обласного управління лісового та мисливського господарства, яке вас цікавить.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новый год 2022 елка Новини Украина
УП Життя
Другое на тему
Живе Білорусь! - фото 1
Білоруські блогери отримали від 14 до 18 років колонії суворого режиму від Лукашенка
14:06
Реал отримав ПСЖ - фото 1
Жеребкування Ліги Чемпіонів: Мессі не зіграє проти Роналду через криві руки росіянина
Вчера, 17:03
МВС провело показове очищення - фото 1
Набикував: Заступника міністра внутрішніх справ з ганьбою звільнили
Вчера, 12:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50