Скільки коштує зараз коштує новорічна ялинка

Незабаром Новий рік 2022 / Піксабей

Купити легальні ялинки можна у лісгоспах, на торгівельних майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів України.

У 2021 році дерева висотою 1 метр у державних лісгоспах коштуватимуть в межах 70-100 грн із ПДВ.

Водночас ціна на ялинкових базарах буде у 2-3 рази дорожчою.

У Київській області на торгівельних майданчиках ціни на ялинки різної висоти варіюватимуться від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн.

Однак купити ялинку дешевше, ніж сплатити штраф за незаконну вирубку дерева в лісі.

Розміри штрафу залежать від товщини стовбура ялинки:

якщо діаметр стовбура до 10 см – доведеться сплатити 545 грн;

від 10 до 14 см – 960 грн;

від 14 см – 2465 грн.

Крім цього ялинкові браконьєри будуть змушені сплатити адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 - 1020 грн).

Більш детальний перелік цін та адрес лісгоспів, де продаються дерева, можна знайти на сайті обласного управління лісового та мисливського господарства, яке вас цікавить.