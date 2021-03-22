Скільки коштує відпочинок в Дубаї в 2021?
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Якщо ви плануєте вирушити у відпустку до ОАЕ, то варто врахувати той факт, що тури в Дубаї ‒ це дорого. Саме тому дуже важливо спланувати видатки завчасно, щоб не сильно навантажувати сімейний бюджет.
Ціни на квитки
Для громадян України віза в ОАЕ не потрібна, тому варто відразу перейти до авіаквитків. В цьому аспекті все залежить співвідношення дати покупки білету й дати вильоту. Якщо завчасно спланувати відпустку й замовити білети за 2-3 місяці до вильоту, то можна розраховувати на досить прийнятні ціни в діапазоні 300-400$.
Якщо проявити досить кмітливості, то в Дубаї можна потрапити майже безкоштовно. Але на дуже привабливі ціни варто розраховувати тільки при подорожуванні стоповером, а це не найкращий варіант для сімей або людей з постійною роботою.
Ціни на готелі в Дубаї в 2021
Вартість цін на номери в готелі напряму залежить від сезону та кількості зірок. Спершу потрібно розібратися, коли в Еміратах наступає високий сезон, а коли ‒ низький.
Зима в Дубаї досить комфортна, але для пляжного відпочинку вона не підходить, а в літку дуже спекотно, тому українцям буде некомфортно. Саме тому високим сезоном в Дубаї вважається жовтень-листопад і березень-квітень. Температура повітря в цей час варіюється близько +30, але й ціни на відпочинок тоді найдорожчі.
Найдешевшим часом для відпочинку в Дубаї вважається період з травня по вересень. Варто зазначити, що температура +50 градусів стане до вподоби далеко не всім туристам. Особливо, якщо вони подорожують з маленькими дітьми.
Ціни на номер в готелях приблизно дорівнюють таким показникам (ціни вказані для номерів для двох):
- номер в хостелі ‒ від 10$;
- номер в найдешевших готелях з поганими відгуками ‒ від 30$;
- апарт-готелі ‒ від 50$;
- 4* готелі з хорошими оцінками ‒ від 70$;
- 5* готелі ‒ від 90$.
- 5* готель в першій лінії ‒ від 150$.
Для того, щоб обрати для себе та своїх близьких найкращу пропозицію, потрібно при бронюванні звертати увагу на такі аспекти:
- оцінка готелю користувачами ‒ не менше 8 балів;
- звертайте увагу на лінію та інфраструктуру навколо готелю;
- бронюйте номери з додатковими послугами (наприклад, безкоштовними сніданками);
- бронюйте номер за декілька місяців до приїзду, таким чином можна чудово зекономити;
- користуйтеся популярними сервісам для бронювання ‒ Booking, Airbnb и т.д.
Ціни на тури в Дубаї в 2021
Тури не просто так користуються величезною популярністю у туристів. Це спосіб отримати всі послуги в одному флаконі, та ще й можливість непогано зекономити. Безумовно завжди потрібно звертати увагу на гарячі путівки, але якщо ви вирішили планувати відпустку завчасно, то зможете розраховувати на такі ціни:
- готелі на 3-4* ‒ близько 700-800$ на 7 ночей;
- готелі на 5* ‒ від 1300$ на 7 ночей.
Ціни на харчування в Дубаї в 2021
Звісно вартість харчування залежить від ваших гастрономічних вподобань і фінансових можливостей. В ОАЕ ви можете однаково смачно поласувати вуличною їжею або відвідати фешенебельний ресторан.
Доволі ситний обід в місцевому ресторанчику середнього ґатунку на двох буде коштувати приблизно 50-60 дирхамів (1 дирхам ‒ 7,5 гривень). До таких ресторанів можна віднести заклади пакистанської та індійської кухні, яких доволі багато в Дубаї.
Ціни на культурну програму
Екскурсії або активний відпочинок для багатьох туристів є невід’ємною частиною відпустки. І тут відвідувачам Дубаї потрібно приготуватися до досить високих цін. Найпопулярнішими місцями для відвідин вважаються:
- оглядовий майданчик Бурдж-Халіфа ‒ 135 дирхамів;
- сафарі парк ‒ 50 дирхамів;
- парк квітів ‒ 30 дирхамів;
- аквапарк ‒ 275 дирхамів.
Варто зазначити, що в більшості місць діють знижки для дітей.
Як бачите, Дубаї не відрізняються економними цінами на харчування, авіаквитки або номери в готелях. Але якщо правильно спланувати відпустку, то можна забезпечити собі чудовий відпочинок в неймовірному готелі й за прийнятну ціну.