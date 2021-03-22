Скільки коштує відпочинок в Дубаї в 2021?

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Якщо ви плануєте вирушити у відпустку до ОАЕ, то варто врахувати той факт, що тури в Дубаї ‒ це дорого. Саме тому дуже важливо спланувати видатки завчасно, щоб не сильно навантажувати сімейний бюджет.

Ціни на квитки

Для громадян України віза в ОАЕ не потрібна, тому варто відразу перейти до авіаквитків. В цьому аспекті все залежить співвідношення дати покупки білету й дати вильоту. Якщо завчасно спланувати відпустку й замовити білети за 2-3 місяці до вильоту, то можна розраховувати на досить прийнятні ціни в діапазоні 300-400$.

Якщо проявити досить кмітливості, то в Дубаї можна потрапити майже безкоштовно. Але на дуже привабливі ціни варто розраховувати тільки при подорожуванні стоповером, а це не найкращий варіант для сімей або людей з постійною роботою.

Ціни на готелі в Дубаї в 2021

Вартість цін на номери в готелі напряму залежить від сезону та кількості зірок. Спершу потрібно розібратися, коли в Еміратах наступає високий сезон, а коли ‒ низький.

Зима в Дубаї досить комфортна, але для пляжного відпочинку вона не підходить, а в літку дуже спекотно, тому українцям буде некомфортно. Саме тому високим сезоном в Дубаї вважається жовтень-листопад і березень-квітень. Температура повітря в цей час варіюється близько +30, але й ціни на відпочинок тоді найдорожчі.

Найдешевшим часом для відпочинку в Дубаї вважається період з травня по вересень. Варто зазначити, що температура +50 градусів стане до вподоби далеко не всім туристам. Особливо, якщо вони подорожують з маленькими дітьми.

Ціни на номер в готелях приблизно дорівнюють таким показникам (ціни вказані для номерів для двох):

номер в хостелі ‒ від 10$;

номер в найдешевших готелях з поганими відгуками ‒ від 30$;

апарт-готелі ‒ від 50$;

4* готелі з хорошими оцінками ‒ від 70$;

5* готелі ‒ від 90$.

5* готель в першій лінії ‒ від 150$.

Для того, щоб обрати для себе та своїх близьких найкращу пропозицію, потрібно при бронюванні звертати увагу на такі аспекти:

оцінка готелю користувачами ‒ не менше 8 балів;

звертайте увагу на лінію та інфраструктуру навколо готелю;

бронюйте номери з додатковими послугами (наприклад, безкоштовними сніданками);

бронюйте номер за декілька місяців до приїзду, таким чином можна чудово зекономити;

користуйтеся популярними сервісам для бронювання ‒ Booking, Airbnb и т.д.

Ціни на тури в Дубаї в 2021

Тури не просто так користуються величезною популярністю у туристів. Це спосіб отримати всі послуги в одному флаконі, та ще й можливість непогано зекономити. Безумовно завжди потрібно звертати увагу на гарячі путівки, але якщо ви вирішили планувати відпустку завчасно, то зможете розраховувати на такі ціни:

готелі на 3-4* ‒ близько 700-800$ на 7 ночей;

готелі на 5* ‒ від 1300$ на 7 ночей.

Ціни на харчування в Дубаї в 2021

Звісно вартість харчування залежить від ваших гастрономічних вподобань і фінансових можливостей. В ОАЕ ви можете однаково смачно поласувати вуличною їжею або відвідати фешенебельний ресторан.

Доволі ситний обід в місцевому ресторанчику середнього ґатунку на двох буде коштувати приблизно 50-60 дирхамів (1 дирхам ‒ 7,5 гривень). До таких ресторанів можна віднести заклади пакистанської та індійської кухні, яких доволі багато в Дубаї.

Ціни на культурну програму

Екскурсії або активний відпочинок для багатьох туристів є невід’ємною частиною відпустки. І тут відвідувачам Дубаї потрібно приготуватися до досить високих цін. Найпопулярнішими місцями для відвідин вважаються:

оглядовий майданчик Бурдж-Халіфа ‒ 135 дирхамів;

сафарі парк ‒ 50 дирхамів;

парк квітів ‒ 30 дирхамів;

аквапарк ‒ 275 дирхамів.

Варто зазначити, що в більшості місць діють знижки для дітей.

Як бачите, Дубаї не відрізняються економними цінами на харчування, авіаквитки або номери в готелях. Але якщо правильно спланувати відпустку, то можна забезпечити собі чудовий відпочинок в неймовірному готелі й за прийнятну ціну.