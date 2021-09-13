Скажений Бацька погрожує Україні розмістити на кордоні російські ракети С-400

Росія нарощує тиск на Україну / РосЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

Про це Лукашенко заявив під час візиту на полігон у рамках військових навчань "Захід-2021", які Білорусь проводить спільно з росіянами.

Диктатор розповів про наміри придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів США, і саме обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси. Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися – 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться. І він (Путін – ред.) дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", – сказав Лукашенко.

За його словами, вони з Путіним погодили список озброєння, який Білорусь отримає до 2025 року. "Це близько десятка літаків, частину яких ми вже отримали, кілька десятків вертольотів, Тор-М2… Це свідчить про те, що і ми, і РФ дуже серйозно сприймаємо західний напрямок, де ми безпосередньо межуємо з військами НАТО", – заявив Лукашенко.

Наразі Росія проводить лагідний аншлюс Білорусі, власне, навчання "Захід-2021" варто розглядати як частину цього процесу.