Скажене Весілля 3: Дата прем'єри, трейлер та сюжет

Скажене Весілля 3 - прем'єра 25 лютого 2021 року

Стала відома дата світової прем'єри комедії Скажене Весілля 3.

Дата виходу

Кінотеатральна прем’єра фільму “Скажене Весілля 3” відбудеться 25 лютого 2021 року.

“Весь табір кликати?!” – саме так звучить новий слоган скаженого триквелу, в якому має відбутися весілля між донькою циганського барона Радою та молодшим Середюком. Творча команда фільму запевняє, що глядач побачить не лише сам табір, а й пісні, танці, вбрання та інші сторони ромської культури.

“Ми дуже раді, що ми зняли і випускаємо у прокат третю частину франшизи “Скажене весілля”. Кіно, на мій погляд, дійсно вдалося, кінотеатри будуть працювати, а український глядач зачекався на добрі, скажено веселі і такі “наші” історії, якими є весільні пригоди сімейства Середюків. Тому й вирішили довго не чекати та виходити в найближчий час, а саме напередодні весни. І наш фільм – це найкращі ліки для виведення з нудьги та подолання будь-яких наслідків карантину”, - розповідає продюсер фільму Юрій Горбунов.

Трейлер

Вже 1 лютого творці презентують офіційний трейлер #НайкращоїКомедіїРоку, який можна буде переглянути на офіційному YouTube-каналі та сторінках фільму в Facebook, Instagram та TikTok.

Скажене весілля 3 - дивитись онлайн тізер комедії:

Постер

Скажене весілля - сюжет 3 частини

Промайнуло чотири роки після останнього скаженого весілля старшої доньки, і ось стати на рушничок щастя планує наймолодший з родини Середюків – Захар. Традиційно для дітей Василя для створення сім’ї він обрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоч батько поклявся цього разу не псувати весілля, та і невістка йому до вподоби, але спокійне свято – не в традиціях Середюків. Нас знову чекає Скажене весілля!

Актори та творці фільму

Зйомки “Скаженого весілля 3” були розпочаті в серпні 2020 року, а режисерське крісло зайняв Любомир Левицький.

Головні ролі наречених виконали молоді українські актори Катерина Файн та В'ячеслав Хостікоєв.

Повернулися і улюблені герої перших двох частин, а саме Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

Зіркова присутність також порадує прихильників франшизи: Юрій Горбунов, Потап (Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Петро Бампер (Олексій Супрун), Олег Винник і нові обличчя всесвіту “Скаженого весілля” - Надія Мейхер та Анна Трінчер.

Роль батька нареченої виконав режисер, актор театру й кіно, народний артист України Ігор Крикунов. Він також є керівником циганського театру «Романс», актори якого зіграли в фільмі справжній циганський табір. Також у фільмі з’явиться популярний виконавець ромського походження, Заслужений артист України Петро Чорний, який став консультантом проєкту.

Музичним продюсером триквелу, як і попередніх частин “Скаженого весілля”, став Потап. Композиторами стрічки виступили Олексій Потапенко, Володимир Кагарлик та Дмитро Степанов. Вони підготували справжній музичний сюрприз, який вийде в світ наприкінці лютого.

Сценарій третьої частини #НайкращоїКомедіїРоку написали Микола Куцик та Олексій Приходько, які були сценаристами і попередніх двох фільмів франшизи.

Український феномен

Перша частина франшизи “Скажене весілля” вийшла в український кінотеатральний прокат 4 жовтня 2018 року. Стрічка встановила 2 національних рекорди — касових зборів серед усіх вітчизняних фільмів і кількості глядачів кіно українського виробництва. Загальні касові збори склали 54 910 768 грн, а стрічку переглянуло 657 598 глядачів. Крім того, комедія стала найрейтинговішим фільмом на ТБ із 2009 року за всіма основними авдиторіями.

А 25 грудня 2019 року вийшло “Скажене весілля 2”, ставши найкасовішим українським фільмом 2020 року. За період прокату в Україні комедія зібрала 41 304 367 грн, кількість глядачів склало 445 163. Прем’єрний телевізійний показ «Скаженого Весілля 2» став найрейтинговішою програмою на телеканалі «1+1» за 2020-й рік та очолив топ рейтингу художніх фільмів на всьому українському ТБ за 2020-й рік.

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«Скажене Весілля 3»

Країна: Україна

Прем’єра: 25 лютого 2021

Студія: FILM.UA GROUP, Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Дистрибутори: Кіноманія і FILM.UA Distribution

Тип: прокатне кіно

Хронометраж: 98 хвилин

Жанр: комедія

Режисер: Любомир Левицький

Продюсери: Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Надія Коротушка, MOZGI Entertainment (Ірина Горова, Олексій Потапенко)

Музичний продюсер: Потап (Олексій Потапенко)

Композитори: Олексій Потапенко, Володимир Кагарлик та Дмитро Степанов

Сценаристи: Микола Куцик, Олексій Приходько

У ролях: Катерина Файн, В'ячеслав Хостікоєв, Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, , Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Потап (Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Олег Винник, Петро Бампер (Олексій Супрун), Надія Мейхер, Анна Трінчер, Валерія Товстолес, Ігор Крикунов, Петро Чорний, Римма Шаповалова та інші.