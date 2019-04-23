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Кива хочет отжать Roshen у Порошенко

23 апреля, 20:00
Илья Кива подаст в суд на Порошенко - фото 1
Илья Кива подаст в суд на Порошенко

Главсоциалист Илья Кива подаст в суд на Порошенко из-за "незаконной национализации" фабрики им. Карла Маркса (ныне Roshen).

Соответствующее заявление бравый наркоборец сделал на телеканале NewsOne.

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"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - заявил одиозный политик.

В какой именно суд Кива подаст заявление – неизвестно. У нас есть подозрение, что таким щепетильным делом может заняться лишь Окружной админсуд Киева.

Судьи этого учреждения неоднократно принимали странные решения. Вот наиболее одиозные из них: восстановление Насирова на должности главы налоговой, отмена переименования УПЦ МП и осуждение национализации "ПриватБанка".

Кстати о последнем. Дело было так.

"18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, нарушающей нормы действующего законодательства", - сказано в сообщении НБУ.

 

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