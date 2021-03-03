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Скандального суддю Ємельянова нарешті звільнили з роботи

10:49
Ємельянов більше не суддя - фото 1
Ємельянов більше не суддя / Главком

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, який погрожував, шантажував та здійснював тиск на інших суддів.

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що Ємельянов, перебуваючи на посаді Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови Вищого господарського суду України, використовував службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається «державне питання».

Так, у висновках Дисциплінарної палати вказано, що у період з 2013-го по 2014 рік суддя втручався у процес судочинства, шантажував та погрожував судді Господарського суду Києва Аллі Пригуновій для вирішення конкретних судових справ.

«Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду», — зазначили у ВРП.

Друга Дисциплінарна палата ВРП надала свій висновок щодо Ємельяненка ще у 2018 році, рада його підтримала, однак розгляд питання щодо звільнення судді відкладався 5 разів. Він був просто відсторонений.

У 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. Як зазначав тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко, Артур Ємельянов та колишній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков «фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень».

Також Ємельянов та його дружина є фігурантам кількох кримінальних справ в Австрії.

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судья Коррупция Новини Украина
Громадське
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