Система страхования – новации и преимущества

Количество рисков, с которыми сталкивается современный человек, растет с каждым днем. Увеличиваются и затраты на их покрытие.

Особенно непредсказуемой является ситуация на дорогах, когда водитель сам старается соблюдать правила дорожного движения, а по соседней полосе или навстречу едет лихач. В результате столкновения может понадобиться медицинская помощь и дорогостоящий ремонт авто. Защитить от подобных случаев может страховка, оформленная в надежной компании. Тогда финансовые расходы возьмет на себя фирма, с которой заключен договор.

Автомобильное страхование

Наиболее популярным в Украине является обязательное автострахование ОСАГО. И это неслучайно, поскольку выезжать на дороги без такого полиса нельзя: налагаются штрафы от 425 до 850 грн. Наличие данного документа позволит избежать финансовой ответственности, если его владелец виноват в ДТП. Все выплаты пострадавшим осуществит страховщик.

Сегодня страховые компании стремятся качественно улучшить свой сервис, что все больше привлекает клиентов. Одной из организаций, которая внедряет много новшеств, является СК «Арсенал Страхование» – arsenal-ic.ua. В 2021 году среди ее предложений можно встретить такие инновации:

развитие электронных сервисов. Сегодня потребитель способен самостоятельно сравнить цены на ОСАГО от разных компаний с помощью онлайн-калькуляторов, размещенных на сайтах. Доступно сразу же купить полис, который будет отправлен на электронную почту;

улучшение качества обслуживания. Получить помощь стало намного проще – достаточно позвонить на горячую линию информационной поддержки, которая работает круглосуточно. Благодаря участию компании в системе прямого урегулирования, выплаты пострадавшей стороне происходят быстрее и без бумажной волокиты;

наличие дополнительных предложений. К примеру, некоторые компании предлагают клиенту стать владельцами сервисных карт, что позволит получить техподдержку на дороге бесплатно. Можно увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО до 500 тыс. грн, заплатив за страховку при покупке немного больше.

Эти новшества распространяются не только на владельцев полиса обязательного страхования ОСАГО, но и на тех, кто оформил добровольную автомобильную страховку КАСКО.

Медицинское страхование

Кроме автострахования, растет популярность медицинских полисов. Сталкиваясь с новыми инфекциями, люди начинают понимать, что в критических случаях лучше довериться помощи страховых компаний. Оформленный договор позволяет получить полную компенсацию за оказание неотложной помощи, пребывание в стационаре, покупку дорогостоящих лекарств. Клиент гарантированно будет обслужен в медучреждениях высокого уровня.

Все это тоже доступно в страховых программах СК «Арсенал Страхование», которая функционирует на рынке Украины уже 15 лет, входит в ТОП-5 по версии Insurance TOP. Она каждый день выплачивает около 3 млн грн. А европейские стандарты обслуживания привлекают новых клиентов.