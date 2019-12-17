Силовики зачистили улицу Грушевского от митингующих коллег (ФОТО)

В битве между нацкорпусом и нацгвардией победил Аваков

Вечером во вторник, 17 декабря, аваковские бойцы завершили стычки с нацкорпусом и нацдружинами, чьи лидеры также связаны с министром внутренних дел. Более того, многие представители националистических организаций имени Билецкого и вовсе официально оформлены на работу как сотрудники МВД.

И вот, сегодня под Верховной Радой прошла своеобразная титушечно-мусорская спартакиада, в которой победил Аваков.

Пришедшие протестовать против принятия закона об открытии рынка земли активисты устроили стычки с согнанными для охраны порядка нацгвардейцами. В ход шли слезоточивый газ, тротуарная плитка, дубинки и некие элементы сельскохозяйственного снаряжения, о целевом назначении которого юные "земледельцы" даже и не слышали. Зато колышками для военных палаток, одну из которых нацдружинники пытались установить у парламента с помощью отбойника, в ментов потыкали.

В общем, после того, как протестующие вышли за рамки дозволенного, командиры нацгвардии дали приказ на зачистку. В итоге улицу Грушевского отрезали от пешеходов, а соратников Билецкого начали колошматить. Те не сдавались, но претерпели неудачу в неравной борьбе.

Правоохранители упаковали 26 наиболее буйных титушек.

По словам замминистра внутренних дел Зоряна Шкиряка, в ходе стычек пострадали 17 правоохранителей. Двое из них находятся в больницах.

Какое количество пострадавших среди нацдружин, еще неизвестно. Официально разгон своего майдана Билецкий и его команда не комментировали. Умолчал об этом и Аваков, который, разумеется, "не причастен к протестным движениям".

В данный момент ситуацию у Рады полностью контролируют полицейские. У здания ВР дежурят несколько сотен нацгвардейцев, а активисты, чей протест час назад называли бессрочным, расходятся по домам.