Швейцарский суд поддержал Украину и наказал русских

Швейцарский арбитраж отверг все доводы России

Федеральный суд Швейцарии пресек попытки России избежать возмездия за оккупацию Крыма. Пока финансового.

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Международного арбитражного суда в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или $82,1 млн 12-ти украинским компаниям за убытки, которые они понесли из-за оккупации русскими Крыма в 2014 году, сообщает Swissinfo.

В четверг, 9 января, в Швейцарии были опубликованы два соответствующих судебных решения, в которых суд отклонил апелляции оккупантов в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года.

В одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Она также заявляла, что аргументы украинских компаний, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, неприменим. Согласно этому договору Россия и Украина не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них «Укрнафта», подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть из них была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.

Таким образом создан важный прецедент и механизм, который позволит финансово наказать Россию за ее военные преступления и вооруженную агрессию против Украины.